وهــران : إفشال محاولة هجرة غير شرعية ل20 شخصا

قامت مصالح الدرك الوطني أمس الجمعة بإفشال محاولة هجرة غير شرعية ل20 شخصا منهم أربعة قصر، حسبما علم هذا السبت لدى هذا السلك الأمني.

وخلال دورية في شاطئ عين فرانين التابع لبلدية بئر الجير، قامت فرقة الدرك الوطني للمنزه (كاناستال سابقا) بتوقيف هؤلاء الأشخاص المرشحين للهجرة غير القانونية كانوا متأهبين للركوب على متن سفينة والإبحار باتجاه الشواطئ الاسبانية،حسبما علم من ذات المصدر.

ومكنت هذه العملية من استرجاع السفينة و على متنها ستة عبوات بسعة 90 لترا من البنزين. وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه القضية.

مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 12 شخصا

وفي السياق نفسه أحبطت الوحدات العائمة لحرس السواحل بمستغانم اليوم محاولة هجرة غير شرعية في عرض البحر ل 12 شخصا، حسبما علم من المجموعة الولائية لحراس السواحل.

وأوضح نفس المصدر انه تم إيقاف قارب صغير مزود بمحرك وعلى متنه 12 شخصا بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة على بعد 12 ميلا بحريا شمال الميناء التجاري لمستغانم .

وتم نقل الموقوفين وأغلبهم ينحدر من مدينة مستغانم إلى الميناء التجاري في حدود السابعة صباحا أين قامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحص الطبي قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة وللعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية، كما أشير إليه.

المصدر : واج