بطولة إفريقيا للأندية البطلة (سيدات) (مقابلة ترتيبية): فوز المجمع البترولي على ها.سي فانكور (ج.د الكونغو)

تغلب المجمع البترولي لكرة اليد للسيدات على نادي ها.سي فانكور من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (26-22) الشوط الأول (14-13) في اللقاء الترتيبي (من المركز الخامس إلى المركز الثامن) للبطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات) هذا السبت بمدينة نابل (تونس).

وكانت لاعبات المجمع البترولي قد أقصين من الدور ربع النهائي من طرف فريق جمعية صفاقس التونسي (25-27).

وستواجه لاعبات المجمع البترولي يوم غد الأحد الفائز من اللقاء المقرر لاحقا بين الناديين الايفواريين أفريكا سبور وباندامان.

أما المباراة النهائية للدورة فستجمع بين فريق الجمعية النسائية لصفاقس التونسي وبريميرو أغوستو الأنغولي (حامل اللقب) الفائزين على التوالي أمام نادي ا ب أو الكونغولي (33-23) وفاب الكامروني (23-17).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية