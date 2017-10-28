الجولة 9: اتحاد الجزائر يطيح بشباب بلوزداد،الساورة تنفرد بالوصافة و"العميد" يعمق من جراح البليدة

حقق فريق اتحاد الجزائر فوزا كبيرا على حساب الضيف شباب بلوزداد في "الداربي"العاصمي برباعية نظيفة ، في حين عمقت مولودية الجزائر من جراح مضيفها اتحاد البليدة، بينما انفردت شبيبة الساورة بالصف الثاني، ضمن تتمة الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم التي جرت أمس الجمعة واختتمت هذا السبت.

وبرباعية سجلها أشبال البلجيكي بول بوت في الشوط الأول يتصالح الاتحاد مع أنصاره من جهة ويلحق بضيفه شباب بلوزداد أول هزيمة في هذا الموسم.

وبهذا الفوز يصعد نادي"سوسطارة"إلى الصف العاشر برصيد 11 نقطة و بثلاث مقابلات متأخرة، في حين يتراجع أبناء"العقيبة"إلى المركز الثالث ب14 نقطة.

من جهته، انفرد فريق شبيبة الساورة بمركز الوصافة بعدما ألحق بضيفه دفاع تاجنانت هزيمة نكراء ب(4-2)، ليصبح في رصيد أبناء الجنوب 17 نقطة، أما الدفاع فيبقى في المرتبة ال12 بتسع نقاط.

أما مولودية الجزائر فعادت بفوز هام على حساب اتحاد البليدة (2-1) ليعمق جراح هذا الأخير، حيث يرتقي"العميد"إلى المرتبة السابعة ب12 نقطة، أما بالنسبة لأبناء مدينة الورود فيبدو أن"أزهارهم لم تتفتح بعد"في الصف الأخير بنقطتين فقط دون أي فوز منذ عودتهم إلى الرابطة الأولى.

في حين، حقق اتحاد بلعباس تعادلا بطعم الفوز أمام نصر حسين داي (1-1)، ليحتل"العباسيون"المرتبة السابعة ب12نقطة، أما"النصرية"فيبدو أنها لم تجد معالمها بعد، وتتراجع إلى المركز 12 ب9 نقاط.

وجرت بقية لقاءات هذه الجولة أمس الجمعة،حيث عاد وفاق سطيف بكامل الزاد من سفريته إلى وهران أمام المولودية المحلية (2-1) لينفرد الوفاق بالصف الثالث ب15ن.

هذا الفوز تزامن مع تعثر الرائد شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي أمام أولمبي المدية (1-1)،غير ان"السنافر"يحافظون على الصدارة ب18 نقطة.

وحقق اتحاد الحراش المفاجأة بفوزه على نادي بارادو ب(2-3)، وهو الفوز الذي يسمح لـ"الصفراء"بالتنفس قليلا في انتظار الجولات المقبلة، فيما ضيع"الباك"فرصة الانفراد بالمركز الثاني.

وانتهت المباراة بين شبيبة القبائل والصاعد الجديد اتحاد بسكرة بتعادل أبيض، وهو التعادل بطعم الهزيمة"للكناري"الذي لازال يتخبط في مشاكله الإدارية والرياضية.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة:

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة 0-0

مولودية وهران - وفاق سطيف 1-2

نادي بارادو - اتحاد الحراش 2-3

شباب قسنطينة - اولمبي المدية 1-1

السبت :

اتحاد البليدة - مولودية الجزائر 1 - 2

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 1 - 1

اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 4 - 0

شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت 4 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 18 9

2. شبيبة الساورة 17 9

3. وفاق سطيف 15 8

4. شباب بلوزداد 14 9

--. نادي بارادو 14 9

6 . مولودية وهران 13 9

7 . مولودية الجزائر 12 8

--. شبيبة القبائل 12 9

--. اتحاد بلعباس 12 9

10. اتحاد الجزائر 11 6

--. أولمبي المدية 11 9

12. دفاع تاجنانت 9 9

--. نصر حسين داي 9 9

14. اتحاد الحراش 7 9

15. اتحاد بسكرة 6 8

16 اتحاد البليدة 2 9.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية