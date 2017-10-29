القمة الأفرو-أوروبية بأبيدجان تنتصر للشرعية وتؤكد حضور الجمهورية الصحراوية الديمقراطية

ستكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حاضرة في قمة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الاوروبي المقررة في نهاية شهر نوفمبر القادم بأبيدجان (كوت ديفوار) بعد أن تلقت مذكرة من مكتب رئيس الاتحاد الافريقي على غرار كل الدول الاعضاء في هذه المنظمة القارية، كما أعلنته وزارة الاعلام الصحراوية في بيان لها السبت.

و جاء في البيان أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية توصلت يوم 27 اكتوبر الجاري بمذكرة من مفوضية الاتحاد الافريقي (مكتب الرئيس)، على ضوء مذكرة من جمهورية كوت ديفوار تدعو جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي دون استثناء الى المشاركة في القمة التشاركية الخامسة التي تحتضنها العاصمة أبيدجان يومي 29 و 30 نوفمبر 2017 وذلك تجاوبا مع قرار المجلس التنفيذي (مجلس وزراء الخارجية) خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بأديس أبيبا يوم 16 اكتوبر الجاري".

وتوضح المذكرة بأن جمهورية كوت ديفوار، البلد المنظم، "ستؤمن مشاركة جميع الدول وتتخذ كافة التدابير الضرورية لانجاح القمة".

و جاء في نفس البيان أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "تنتهز المناسبة لتهنئ الاتحاد الافريقي وكافة الشعوب الافريقية" ، مؤكدة على ثقتها التامة بأن القمة ستكون بـ"كل تأكيد ناجحة و بكل المقاييس وفرصة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي".

كما تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأن "الاتحاد الافريقي وبتبصره وحكمة قادته ووحدتهم اصبح شريكا محترما امام الشعوب الافريقية وفي علاقاته مع الشركاء الاجانب, كونه عرف كيف يتحدث بصوت واحد ،فاتحا بذلك صفحة جديدة لتتبوأ افريقيا المكانة التي تليق بها على الصعيد الدولي".

و يذكر ان الاتحاد الاوروبي و الاتحاد الافريقي اتفقا على اعادة تسمية القمة المقبلة بين الاوروبيين و الافارقة بقمة الاتحاد الاوروبي-الاتحاد الافريقي و التي كانت معروفة سابقا باسم "قمة الاتحاد الاوروبي-افريقيا".

و يأتي هذا التوافق بين المنظمتين الافريقية و الاوروبية لـ"يفشل المناورات و الضغوطات التي يمارسها المغرب على الاتحاد الاوروبي مباشرة او من خلال الدول الاوروبية الحليفة بغية اقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعد احدى الدول المؤسسة للاتحاد الافريقي الذي وافق المغرب على عضويته فيه من خلال انضمامه اليه و التصديق على عقده التأسيسي دون اي شروط و لا تحفظات".

وقد عقد وفد الاتحاد الافريقي في اطار اشغال اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير قمة الاتحاد الاوروبي-الاتحاد الافريقي اجتماعات عمل في بروكسل مع المجموعة الافريقية للسفراء و اجرى محادثات مع مسؤولين سامين في شهر سبتمبر الفارط.

و أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أنه سيتم توجيه دعوات للـ 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي للمشاركة في هذه القمة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج