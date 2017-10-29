البروفيسور علاوة العايب للإذاعـة: هــذه هـي التزامــات المترشحيــن طيــلة الحملـة الانتخابيــة

تنطلق هذا الأحد الحملة الانتخابية للمحليات المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، و يتنافس 51 حزبا سياسيا و 4 تحالفات و مجموعات الأحرار، وقد تم التخصيص لها أكثر من 4 آلاف قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات و نشاطات المترشحين، و تسهر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على نزاهة و شفافية المسار الانتخابي في كل مراحله.

و في هذا الصدد شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي خلال العديد من المناسبات على الولاة من أجل القيام بدور انتخابيناجح و أن يكفلوا للشركاء السياسيين معاملة عادلة قانونية في ظل روح محايدة و شفافة و مسؤولة لا تحتكم إلا للقانون من خلال عصرنة عماليات تطهير القوائم الانتخابية أو تسجيل قوائم الترشيحات أو مراقبة مؤطري مراكز و مكاتب التصويت أو تجميع البيانات المتعلقة بمختلف مخرجات العملية الانتخابية و مسارها.

وتتقيد الحملة الانتخابية بضوابط على المُنتَخبين أن يحتكموا إليها و في هذا الشأن قال المختص في القانون الدستوري البروفيسور علاوة العايب إنه هناك 14 مادة خاصة بالحملة الانتخابية التي تدوم 21 يوما و بها مجموعة الضوابط على الأحزاب أن تتقيد بها .

و أكد البروفيسور علاوة العايب على احترام أحكام الدستور أثناء الحملة الانتخابية مع حظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة و التزام بالأماكن و الفضاءات المخصصة للحملة مع تهذيب للخطاب السياسي أي أخلقة العمل السياسي ، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي بالمرصاد لكل المخالفين و على كل الأحزاب التبليغ عن التجاوزات.

وسيشهد اليوم الأول لهذه الحملة العديد من النشاطات لقادة الأحزاب السياسية المشاركة، حيث اختار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أن تكون الانطلاقة من قصر الأمم بنادي الصنوبر، فيما سينشط القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، تجمعا شعبيا بمدينة بومرداس، بينما تكون انطلاقة كل من حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول, وحركة الاصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني، على التوالي بكل من الجزائر العاصمة والبليدة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية