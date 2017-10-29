الصحــف الوطنية تواكب انطــلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل

واكبت جل الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاحد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 2017 المقرر اجراؤها في 23 نوفمبر المقبل و التي تعرف تنافس 51 حزبا و 4 تحالفات سياسية اضافة الى قوائم حرة من اجل اقناع هيئة تزيد عن 22 مليون ناخب بتمثيلهم بالمجالس الشعبية و الولائية خلال الخمس سنوات القادمة.

و جاء في يومية "الخبر" ان الحملة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية و الولائية تنطلق وسط مخاوف تسيطر على الحكومة من المقاطعة الشعبيةي حيث يتعين على المترشحين اقناع هيئة ناخبة تقارب 22.3 مليون شخص ببرامجها. كما عادت الجريدة الى عجز ولأول مرة احزاب الموالاة عن الترشح في كل البلديات بسبب عزوف مناضلي تلك الاحزاب عن الترشح.

و في مقال آخر اوردت نفس الجريدة ان الانتخابات المقبلة تعرف مشاركة قياسية للأحزاب مقارنة باستحقاقات سابقة كانت تعرف مقاطعة حزبية بالجملة لأسباب سياسية و اخرى مرتبطة بالضمانات المحيطة بعملية الاقتراع , في انتظار تطور نسبة المشاركة في اقتراع محليات 2017 مقارنة بالتشريعيات الماضية.

كما نقلت "الخبر" تأكيدات وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بان الاجراءات المتعلقة بالانتخابات طبقت على الجميع نافيا تواطئ مصالح الادارة مع احزاب من الموالاة خلال فترة النظر في قوائم المرشحين.

واوردت يومية "صوت الاحرار" في صفحتها الاولى ان المحليات المقبلة تعد تعبيدا نحو الرئاسيات المقبلةي حيث يراهن حزب جبهة التحرير الوطني على انجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحسم المعركة الانتخابية لصالح الحزبي قبل ان يعود صاحب المقال و يؤكد في الصفحة الثانية من الجريدة بان الافلان سيرمي بكل ثقله مع انطلاق اليوم الاحد الحملة الانتخابية لمحليات 2017 من اجل اقناع الناخبين

ببرنامج الحزب لتمكينه من الفوز بهذا الرهان الذي يعد الطريق نحو رئاسيات 2019.

يومية "المساء" من جهتها و في صفحتها الاولى اوردت عنوانا خاصا لبداية مسيرة الاقناع واستمالة الاصواتي حيث يسعى ممثلو 51 حزبا سياسيا و 4 تحالفات فضلا عن القوائم الحرة الى اقناع الناخبين بما تحمله برامجهم من افكار من اجل التغلب على ظاهرة العزوف باستقطاب اكبر عدد من الناخبين في هذا الموعد السياسي الهام.

و في صفحتها الرابعة نقلت الجريدة تصريحات عدد من رؤساء الاحزاب و المترشحين الاحرار للمحليات المقبلة و التي تمحورت حول الدعوة الى توسيع صلاحيات المجالس المحلية مع الاشارة الى برامج التجمعات الشعبية لبعض الاحزاب عبر عدد من الولايات .

يومية ''النهار'' نقلت ان الحملة الانتخابية كانت قد بدأت قبل الاوان من خلال محاولة المترشحين تبييض صورتهم و فرض حضورهم في مختلف المناسبات تقربا من المواطنين لنيل اصواتهم في المحليات المقررة في 23 نوفمبر المقبل كما تحدث صاحب المقال في الصفحة الثالثة من الجريدة عن صور ملصقات انتخابية صنعت الجدل قبل بداية الحملة الانتخابية بسبب طرافتها و التي رصدها مستعملو مواقع التواصل الاجتماعي و اثارت موجات تعليق واسعة.

يومية "الشعب" تحدثت عن إنطلاق الحملة الانتخابية لتصفها بالعرس الانتخابي حيث ضبطت الاحزاب عقارب ساعتها على هذا الموعد من اجل تكثيف العمل الجواري و استقطاب الناخبين لضمان اكبر قدر من الاصوات لدخول المجالس الشعبية و الولائية بقوة خاصة في ظل الضمانات الكبيرة التي تقدمها السلطات لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة منصفة للجميع.

و عادت يومية" الفجر" للحدث الانتخابي الذي تنطلق حملته اليوم في صفحتها الثالثة اين اورد صاحب المقال تنافس المترشحين على 48 مجلسا ولائيا و 1541 مجلسا بلدياي فيما تعول الادارة على رفع نسبة المشاركة في المحليات المقبلة.

من جهتها عادت الصحف الناطقة باللغة الفرنسية الى تناول الحدث و انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر, و اوردت في هذا السياق يومية ''لوكارفور دالجيري" ان ساعة الحقيقة قد دقت وان المترشحين والاحزاب السياسية مجندون منذ اليوم الاحد ضمن تعبئة واسعة لكسب اكبر عدد من الاصوات الانتخابية.

وسيكون على الطبقة السياسية ان تراقب و تنتظر نتائج الاقتراع بعد ان تحاول قدر الامكان بدءا من اول يوم من الحملة الانتخابية "اغراء" الناخبين ببرامجها وهو نفس ما سيعمل عليه المرشحون الذين سيعملون على كسب ود المواطنين الذين اصبحوا اليوم اكثر صرامة في آرائهم رغبة منهم في احداث التغيير المنشود.

من جهتها عادت يومية ''المجاهد'' للحديث عن تنافس 51 حزبا و 4 تحالفات و قوائم الاحرار للمحليات المقبلة ما يشكل 10.196 قائمة منها 9757 قائمة خاصة بالبلديات و 621 قائمة خاصة بالمجالس الولائية.

واوردت اليومية ان اجواء الحملة الانتخابية تتجسد على مستوى التشكيلات السياسية في مظاهر عدة ابرزها وضع اخر الروتوشات قبل بدء رحلة السباق الانتخابي و الدخول في اجواء التجمعات الشعبية تقربا للمواطنين , حتى و ان كانت مظاهر الحملة الانتخابية لم تظهر بعد , كما هو واضح بولاية عنابة , فيما

ينتظر ان تحتدم النقاشات بين المواطنين بعد ايام من التعرف على المترشحين لتمثيلهم في المجالس البلدية و الولائية.

وعن الانتخابات المقبلة قالت يومية "لوسوار دالجيري " انه و خلال الثلاثاسابيع المقبلة ستصنع الحملة الانتخابية الحدث و يوميات الجزائريين ويتوقع ان يهمين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والانشغالات الاجتماعية وحتى الانتخابات الرئاسية المقبلة على هذه الحملة . فيما ترى يومية "ليبرتي" ان الحملة الانتخابية لمحليات 2017 و التي انطلقت وسط تجاهل تام من قبل المواطنين ستكون دون لون او طعم و يمكن حتى ان تكون مملة .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج