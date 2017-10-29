4 آلاف قمر صناعي لتوفير الانترنت بشكل مجاني لجميع سكان الكرة الأرضية

تقدّمت شركة أمريكية بطلب رسمي إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، بخصوص مشروع ضخم يهدف لتوفير الانترنت بنظام "وي في" بشكل مجاني لجميع سكان الكرة الأرضية.

ووفقاً لموقع physics-astronomy التقني، فإن شركة "موسك" الأمريكية العملاقة "سبيس إكس" طلبت من الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الموافقة على المشروع لإنجازه خلال خمس سنوات.

وكشفت الشركة أن المشروع سيتطلب إطلاق 4 آلاف قمر صناعي تحلق على مدارات منخفضة لتستطيع تغطية الكرة الأرضية، مشيرة إلى أنها في حالة حصولها على الموافقة يمكن إنجاز المهمة خلال خمس سنوات.

ووصف الموقع التقني المشروع بأنه ثوري بما فيه من قدرات تتيح تغيير العالم، وفي حال نجح المشروع ستكون الشبكة العنكبوتية متوفرة لجميع سكان الأرض، بما فيها المناطق النائية والجبال والصحاري والمحيطات.

يشار إلى أن شركة "سبيس إكس" لم تكن الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في توفير الإنترنت مجاناً لسكان الأرض، بل سبقتها عدة شركات منها "غوغل" و"سامسونغ"، إلا أن شركة "سبيس إكس" في الوقت الحالي تعد من أكثر الشركات استعداداً لتنفيذ المشروع لامتلاكها القدرة والأجهزة المطلوبة هذا المشروع الضخم.