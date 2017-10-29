الدكتور فورار للاذاعة : نسبــة التــلقيــح تتجــاوز الـ 95 بالمائــة على المستوى الوطني

أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الد كتور جمال فورار أن نسبة التلقيح على المستوى الوطني تتجاوزالـ 95 بالمائة لكل الفئات العمرية ،مشيرا إلى أن الجزائرتضمن التغطية اللازمة للتلقيحات وهو ما يفترض الحفاظ عليه تجنبا لظهور بعض الامراض .

وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة قال فورار إن التلقيح في الوسط المدرسي هو برنامج روتيني تم ترسيخه مند 20سنة وهو مستمر لحماية أطفالنا من الامراض على غرار الحصبة و الحصبة الالمانية ضمن ما يسمى أيضا الاستراتيجية العالمية للقضاء على هاذين المرضين

وأضاف المتدخل أن بلادنا كانت من الدول السباقة في العالم التي تحوز على اجندة التلقيحات الاجبارية معتبرا الوقاية أولوية وطنية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية