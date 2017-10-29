ضبط رشاش ثقيل وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، السبت، رشاشا ثقيلا عيار 14,5 ملم ورشاشا من نوع PKT وكمية من الذخيرة وذلك على إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار كما تم تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بولاية باتنة حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية

العسكرية السادسة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 أكتوبر 2017رشاشا ثقيلا عيار 14,5 ملم ورشاشا من نوع PKT وكمية من الذخيرة.

وبباتنة/ن.ع.5ي دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) مخابئ للإرهابيين تحوي مواد

غذائية وأدوية وأغراض أخرىي في حين أوقف عناصر الدرك الوطني عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح/ن.ع.6ي (17) شخصا وضبطت بندقيتي (02) صيد وشاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(5740) لتر من الوقودي في حين أوقفت مفرزة أخرى بورقلة/ن.ع.4ي تاجر مخدرات ضُبط لديه (24,5) كيلوغرام من الكيف المعالج".

"من جهة أخرى أحبط حراس الشواطئ بوهران ومستغانم/ن.ع.2ي محاولات هجرة غير شرعية لـ(15) شخصا فيما تم توقيف خمسة (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية بالوادي/ن.ع.4

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج