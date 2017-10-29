الطيب زيتوني:الجزائر لن تتراجع عن فتح ملفات أربعة مع الطرف الفرنسي

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني عشية إحياء الذكرى الـ 63 لاندلاع الثروة التحريرية و خلال نزوله ضيفا على "فوروم" جريدة الشعب مواصلة العمل مع الطرف الفرنسي لمعالجة أربعة ملفات خاصة ما تعلق منها بمسألة الأرشيف.

و قال الطيب زيتوني" قمنا بالإحصاء الأول أكثر من 2000 مفقود بالملف، وهؤلاء الشهداء أو المفقودون هم الذين أخدتهم الشرطة الفرنسية من بيوتهم و الذين كانوا في مراكز التعذيب و كذا السجون و المعتقلات".

وأعلن الوزير عن استئناف العمل على أربعة ملفات مع الطرف الفرنسي و أن الجزائر لن تتراجع قبل تحقيق هدفها المرجو من وراء فتح هاته الملفات.

و و أعلن الوزير إستئناف العمل حول الملفات الأربعة موضحا أنها تتعلق بـ "قضية الأرشيف و المفقودين و تعويضات التفجيرات النووية في الجنوب و الملف الرابع الخاص باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية و التي مر عليها أكثر من قرن و نصف قرن من الزمان و هدفنا الاجتماعي هو إيجاد الحلول المناسبة وتلبية مطالب الدولة الجزائرية و هي مطالب مقدسة بالنسبة لنا".

كما ذكر طيب زيتوني و بمناسبة إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة حرص الوزارة استئنافها مشروع إستكمال 48 متحفا عبر كامل التراب الوطني حال ما تصبح الظروف المالية سانحة و هي المتاحف التي ستوضع تحت تصرف كل شرائح المجتمع.

المصدر:الإذاعة الجزائرية