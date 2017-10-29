بارزاني يعلن تنحيه عن منصبه في أول نوفمبر المقبل

أعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان شمال العراق الأحد أنه سيتنحى عن منصبه في الأول من نوفمبر المقبل داعيا إلى عقد اجتماع لتجنب حدوث فراغ في منصب رئيس الإقليم.

وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم الذي عقد جلسته اليوم في اربيل عاصمة الإقليم "فيما يخص منصب رئيس الإقليم بعد الأول من نوفمبر أرفض استمراري في هذا المنصب ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم ولا يوجد تمديد عمر رئاسة الإقليم".

وأضاف "يجب الاجتماع في أسرع وقت كي لا يحدث هناك فراغ قانوني في مهام وواجبات رئيس الإقليم ومعالجة هذه المشكلة وأنا سأبقى كبيشمركة".

يذكر أن فترة رئاسة البارزاني انتهت في العام 2013ي ومدد البرلمان فترته لمدة سنتين انتهت في العام 2015ي لكن بسبب الخلافات السياسية والوضع الأمني بقي في منصبه حيث ستنتهي الفترة في الأول من نوفمبر المقبل.

ويؤكد المسؤولون الأكراد أن صلاحيات رئيس الإقليم سيتم توزيعها على السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وكان من المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان يوم الأربعاء المقبل الأول من نوفمبر لكن بسبب ترشيح أي شخص على منصب رئيس الإقليم وما خلفه الاستفتاء الذي اجري في 25 سبتمبر الماضي من توتر في العلاقات بين بغداد واربيل قرر البرلمان الكردي تأجيل الانتخابات إلى الأول من جويلية العام المقبل.