الحملة الانتخابية لمحليات 2017 تنطلق في يومها الأول

انطلقت هذا الأحد عبر كامل التراب الوطني فعاليات الحملة الانتخابية, تحسبا للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية الـ1.541 والمجالس الشعبية الولائية الـ48 وذلك في ظل الدور الجديد المسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي.

وشهد اليوم الأول لهذه الحملة العديد من النشاطات لقادة الأحزاب السياسية المشاركة وفقا للأجندةالتالية:

- رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية تمنراست.

- رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "مفدي زكريا" بولاية ورقلة.

- رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب بولاية تمنراست.

- وفي هذا اليوم الأول من الحملة الانتخابية دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من بومرداس المواطنين إلى ضرورة التوجه يوم الـ 23 نوفمبر بقوة إلى صناديق الاقتراع باعتبار الانتخاب واجبا وطنيا وان المشاركة فيه تعكس وتبرهن على سلطة الشعب.

-في الفترة المسائية إختار تجمع أمل الجزائر بلدية الحراش بالجزائر العاصمة، إذ رافع عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج"مطولا من أجل تنمية محلية حقيقية وتشاركية تخدم المواطن بالدرجة الأولى ، حيث أكد ان برنامج الحزب هو منبثق من طبيعة كل ولاية مبني على معطيات حقيقية وانشغالات مدروسة.

-من جانبه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وفي لقائه بمترشحي ومناضلي حزبه بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر، ذكر بأهم الانجازات التي عرفتها مختلف بلديات العاصمة منذ سنة 1999.

-ومن العاصمة أيضا انطلقت الحملة الانتخابية لحزب جبهة الجزائر الجديدة برئاسة جمال بن عبد السلام جواريا من البريد المركزي لما يحمله المكان من دلالات ورمزية تاريخية.

-دعا اليوم عضو المكتب الوطني والناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب من بومرداس إلى التوجه بقوة يوم 23 نوفمبر المقبل لأداء الواجب الإنتخابي كما عهده الجزائريون بإنتظام لمواصلة البناء الديمقراطي الذي لن يتحقق إلا بالعمل والهدوء ، مبرزا أن العهد الذي قطعه الشعب الجزائري على نفسه مواصلة رسالة أول نوفمبر.

-كما ركزت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون خلال تجمع شعبي ببلدية السانية بوهران على إبراز مهام المنتخب الحقيقي - كما قالت - والتحديات التي لابد من مواجهتها، مهام يجب أن تواكبها مخصصات مالية كافية لضمان تحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنتخب.

واعتبر أن الجبهة الوطنية الجزائرية تشارك في الانتخابات المحلية, ببرنامج انتخابي يلتزم من خلاله بإشراك المواطنين في تسيير المجالس المنتخبة وفتح باب الحوار قصد تمكينهم من طرح انشغالاتهم.