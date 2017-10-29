حجز صندوق ذخيرة يحوي 700 طلقة نارية بولاية بسكرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء هذا الأحد بولاية بسكرة من حجز صندوق ذخيرة يحوي 700 طلقة نارية وقنطارين (02) من الأسمدة المستعملة في تحضير المتفجرات،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه"في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدودي وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري لبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مساء اليوم الأًحد 29 أكتوبر 2017 من حجز صندوق ذخيرة يحوي 700 طلقة نارية بالإضافة إلى قنطارين (02) من الأسمدة المستعملة في تحضير المتفجرات".

المصدر : واج