نسيب :استـلام 130 مشروعا نهاية 2017 و إنجاز أكثر من 60 آخر مطلع 2018

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب عن استلام 130 مشروعا مع نهاية العام الجاري و إنجاز أكثر من 60 آخر مطلع السنة المقبلة ، من شأنها تحسين مستويات و حشد و تعبئة المياه و التزود بالماء الشروب و توسيع رقعة المساحات الزراعية المسقية و مستوى معالجة المياه المستعملة.

وأفاد نسيب لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة ومناقشة أحكام قانون المالية لسنة 2018، أن القطاع سيتدعم قبل نهاية السنة الجارية بمنشآت هامة للحشد أهمها 5 سدود بطاقة استيعاب تقدر بـ 250 مليون متر مكعب في كل من ولايات معسكر والمدية والمسيلة و الأغواط و تبسة.

كما سيتم في ذات الإطار تسليم التحويل الكبير بولاية بجاية و بولاية سطيف وتحويل بني هارون بقدرة 199 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب الانتهاء من مشروع التزويد بمياه تحلية البحر لفائدة كل من بلديات معسكر ،سيق ،المحمدية انطلاقا من تحويل مستغانم ،أرزيو-وهران.

إضافة الى ذلك يتابع الوزير- سيتم استلام مشروع التحويل من ولاية غليزان نحو 30 بلدية ما سيضمن تدعيم التوزيع اليومي بالمياه الصالحة للشرب.

وفيما يخص التزويد بالماء الشروب ، سيتم الانتهاء قبل نهاية السنة من انجاز 9 مشاريع ستسمح بتزويد ما يقارب 4 مليون مواطن بالماء الشروب وتقليص التسريبات على مستوى 17 مدينة من خلال عملية إعادة الاعتبار للشبكات، إلى جانب انجاز 76 مشروع في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة لفائدة 5 ملايين مواطن.

وفي مجال التطهير كشف نسيب عن انجاز 21 مشروع منه 8 محطات لمعالجة المياه المستعملة.

وفي مجال الري الفلاحي، أكد الوزير انجاز 6 محيطات مسقية كبرى بمساحة إجمالية تقدر ب 26 ألف هكتار في كل من مناطق بولاية أم البواقي و بولاية المسيلة و بولاية البويرة و بمعسكر و بالمدية و بباتنة.

كما سيتم استلام 11 حاجز مائي بسعة تخزين تصل إلى 7 ملايين متر مكعب تسمح بسقي 1.300 هكتار.

وبخصوص المشاريع المنتظر دخولها حيز الاستغلال سنة 2018 ، كشف الوزير عن الانتهاء من النفق المسمى (pk9) إلى جانب نفق تابلوط بولاية جيجل.

أما فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الشروب سيتم استلام 7 مشاريع بين مكسة و عنابة (الشطر الثاني) ، والتزويد بالماء الشروب من سد كدية اسردون عبر رواق كدية أسردون عين الحجل و رواق كدية أسردون بوغزول (الشطر الأول والثاني).

ووفقا للوزير فقد أنشئ هذا المشروع لصالح 45 بلدية بكل من ولاية البويرة (21 بلدية ) والمسيلة (4 بلديات) والمدية (20 بلدية) .

كما سيتم تدعيم شبكة التزويد بالماء الشروب للعديد من المدن بكل من ولايات الجلفة و قالمة والبليدة و خنشلة و باتنة، إضافة إلى استلام 9 مشاريع لإعادة الاعتبار لشبكات توزيع الماء الشروب بكل من سطيف و الشلف و سكيكدة والبليدة و بجاية .

وبخصوص التطهير يرتقب استلام 8 محطات جديدة لمعالجة المياه المستعملة في كل من إليزي و باتنة و تيبازة ومعسكر والبليدة و تبسة وبسكرة ومحطة بولاية ميلة إضافة إلى مشروع محطة التطهير ببوفاريك بولاية البليدة.

وحسب الوزير نسيب، فإن الوزارة تعطي أهمية بالغة للري الفلاحي من خلال العمل على تسليم 5 محطات مسقية أخرى في 2018، في كل من (البويرة و بجاية) وهضبة سطيف و العبادلة (بشار) ومغنية ( تلمسان) و تغريست ( خنشلة).

وأفاد وزير الموارد المائية ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أدرج مادة جديدة تعدل المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003 ، حيث يخصص بمقتضاها نسبة 16 بالمائة من الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي لفائدة الصندوق الوطني للمياه.