مباحثات أستانا للحوار الوطني لحل الأزمة السورية تنطلق هذا الاثنين

قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف في مباحثات أستانا بكازاخستان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد، يدرك أهمية إطلاق الحوار الوطني لحل الأزمة السورية.

وأضاف لافرينتيف - في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) - " إنه ناقش مع الأسد مسألة المرحلة الانتقالية لحل الأزمة السورية"، داعيا المعارضة السورية إلى التخلي عن الشروط المسبقة للمشاركة في الحوار.

وأكد على أهمية مفاوضات أستانا في استعادة الثقة بين أطراف النزاع السوري، مشيرا إلى أنه تم تسجيل عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ديارهم في المناطق المحررة.

وأضاف لافرينتيف قائلا "سنبذل الجهد لتفادي أي تصادم بين الأمريكيين والقوات الحكومية السورية "، معبرا عن أمله في وفاء الجانب التركي بالتزاماته حسب اتفاق أستانا.

وأشار إلى بقاء مستوى التوتر عاليا في محافظة إدلب، حيث لم تنشئ تركيا بعد حواجز تفتيش حسب اتفاق أستانا .. كما عبر عن الأمل بالقضاء على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.

إلى ذلك تعد روسيا الحليف الاستراتيجي لسوريا في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ مارس 2011 .

ولعب الطيران الحربي الروسي منذ تدخله في سبتمبر عام 2015 بطلب من الحكومة السورية، دورا مهما في قلب الموازين على الأرض حيث تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على الكثير من المناطق الإستراتيجية التي كانت خارج سيطرته.