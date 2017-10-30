تــونسي للإذاعــة : مــخبــر لمطــابقــة أدويــة صيـــدال الجنيســـة بــدءا من 2018

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال ياسين تونسي هذا الاثنين عن شروع صيدال لأول مرة في الجزائر في انجاز مركز للتطابق الحيوي بحسين داي والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2018 لمراقبة وتحليل الادوية الجنيسة ومقارنتها بالأصلية للتأكد من فعاليتها حتى لا تطرح مشاكل مستقبلا في سوق الأدوية.

وقال ياسين تونسى لدى استضافته في برنامج"ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "لقد أخذنا بعين الاعتبار قضية هذه الأدوية الجنيسة التي لا يوجد فرق بينها وبين الأدوية الاصلية من ناحية التركيبة بانجاز هذا المشروع الذي تقدمنا في أشغاله مائة بالمائة رغم أن القانون لا يجبر إجراء دراسات للمطابقة الحيوية والاكتفاء بالشهادات الموجودة في الملف".

وأكد ضيف الأولى أن هذا المركز سيعطي دعما كبيرا لمنتجات صيدال وعلى المتعاملين الخواص الاستثمار في هذا المجال .

نراهن على انتاج 300 مليون وحدة بيع وانجزنا 3 مصانع جديدة بمعايير دولية

وفي معرض حديثه عن طاقات انتاج صيدال الذي بلغ رقم اعماله 10 ملايير دينار جزائري ويغطي حاليا 9 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية وينتج اكثر من 130 مليون وحدة بيع ، أبرز أن مجمعه يراهن من خلال مخطط التنمية الذي تم الشروع فيه على انتاج 300 مليون وحدة بيع في السنوات المقبلة ليسترجع مكانته الرائدة في الصناعة الصيدلانية بالنظر إلى المنافسة الموجودة من قبل المتعاملين الخواص.

وأوضح ياسين تونسي أن مخطط التنمية سيساهم في تطوير مجمعنا وانتاج أدوية ذات جودة وبتجهيزات متطورة وتكوين عالي لليد العاملة ولهذا الغرض قمنا بانجاز 3 مصانع جديدة صممت حسب المعايير الدولية المعمول بها في شرشال والجزائر وقسنطينة بطاقات انتاجية تفوق 150 مليون وحدة زيادة على الطاقات المتوفرة لدينا.

كما تطرق المتحدث ذاته إلى الاضطرابات والضغط الكبير على أدوية صيدال بسبب التحويلات التي شهدها المجمع في وحداته وعماله والتي استغرقت اكثر من 6 أشهر.

ضرورة التحضير لارضية الدخول في صناعة الأدوية بطريقة بيو تكنولوجية

وعن مشاريع صيدال في مجال صناعة الأدوية بطريقة بيوتكنولوجية شدد ياسين تونسي على ضرورة الشروع في التحضير لأرضية للتوجه إلى هذه الصناعة على اعتبار أن الجزائر تمتلك مؤسسات واطارات جامعية وطاقات قادرة على الاستثمار في هذا المجال معلنا عن شروعهم انجاز مصنع خاص بانتاج الانسولين سيدخل حيز التنفيذ في 2018 إلى جانب وجود مباحثات مع الشركاء للدخول في مجال البيو تكنولوجيا الذي هو مستقبل الصناعة الصيدلانية.

وبخصوص قدرات مجمع صيدال للتكفل بحاجيات مرضى السرطان أشار إلى تسطير مشروع خاص ضمن مخطط التنمية ،هذا وكنا صرحنا بانشاء شركة مختلطة لانتاج ادوية لعلاج السرطان و هناك مشروع قائم الدراسة لانجاز وحدة لانتاج ادوية لعلاج السرطان بطريقة بيو تكنولوجية التي يجب التوجه اليها لأن هذا المرض يتطور ويجب مسايرته .

نستهدف الاسواق الافريقية والعربية لتصدير أدوية صيدال

أما عن قدرات الجزائر في تصدير الأدوية أكد أن المصانع الجديدة لتي انجزها مجمع صيدال لا تهدف إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية فقط وهناك 150 مشروع في مجال الصناعات الصيدلانية خارج المجمع فضلا عن الطاقات الكبيرة المتوفرة التي بامكانها أن تجعل من الصناعة الصيدلانية محورا هاما في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأضاف في السياق ذاته "استراتيجيتنا في التصدير تعتمد على التوجه نحو الاسواق الافريقية والعربية وقد قمنا بتصدير الأدوية إلى الكوديفوار والسينغال واليمن والعراق غير أن عملية التوجه نحو هذه الاسواق تطلب وجود دعم من قبل البنوك وتسهيلات في النقل والجمارك.

وما تعلق بأبرز الشراكات التي عقدها مجمع صيدال ذكر ياسين تونسي انه فضلا عن الشراكات القائمة منذ 20 سنة مع اكبر المخابر التي تمتلك تكنولوجيا كبيرة ، تم عقد شراكة عربية عربية تمخض عنها مشاريع منها انجاز مصنع بالحراش لانتاج الحقن.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف