ياسة للإذاعة : الطاقة المستخرجة من النفايات العضوية تمكن من تزويد 1.5 مليون جزائري من الكهرباء

شدد مدير المركزالوطني لتطوير الطاقات المتجددة نورالدين ياسة على أهمية تثمين الطاقة المستخرجة من النفايات و التي من شأنها المساهمة في تزويد 1.5 مليون نسمة بالكهرباء.

ولدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة قال ياسة إن تثمين هذه الطاقة يتمثل في استرجاع الطاقة المنتجة خلال معالجة النفايات في شكل حرارة ، كهرباء و وقود مضيفا أن 62 بالمائة من النفايات في الجزائر هي نفايات عضوية ، يمكن استغلالها لإنتاج مليار متر مكعب من الغاز الحيوي، ما يعادل2000 جيغاواط من الكهرباء سنويا ،وهي الحصة التي يمكن أن تستفيد منها كثافة سكانية هامة تصل إلى 1.5 مليون نسمة

وسيوففر هذا الانجاز إن رأى النور أيضا مليون طن من انبعثات ثاني اوكسيد الكربون و 500مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ،لذا ينبغي حسب المتدخل استغلال هذا المخزون وعدم إهماله .

من جهة أخرى تأسف ضيف الثالثة للتأخرالمسجل في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية في الجزائر داعيا الى الاسراع في تجسيد برنامج 2011الذي يرتقب توفير 12الف ميقاواط من الانتاج الطاقوي و برنامج 2015 الذي يفترض أن ينتج ضعف ما ينتجه الاول وذلك من خلال تفعيل هذه البرامج على أرض الواقع بإشراك متعاملين عموميين و خواص و مستثمرين أجانب .

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة