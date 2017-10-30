بن غبريت تشارك في الدورة الـ39 للندوة العامة لمنظمة اليونسكو

تشارك وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الاثنين بباريس في الدورة الـ39 للندوة العامة لمنظمة اليونسكو التي تجمع أعضاءها الـ195 للمصادقة على الميزانية وتوجيه برامج ونشاطات المنظمة بالنسبة للسنتين المقبلتين.

وستتدخل وزيرة التربية التي تقود الوفد الجزائري المشارك في هذه الندوة التي تنظم بمقر المنظمة الى غاية الـ 14 نوفمبر يوم الاربعاء القادم بمناسبة منتدى القادة ومناقشة السياسة العامة.

كما ستشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول موضوع " تدعيم المسؤوليات في تطبيق هدف التنمية المستدامة رقم 4 التربية 2030" وكذا في المائدة المستديرة تحت شعار " المسؤولية والقبول: تنوع المقاربات".

وستجري بن غبريت بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محادثات مع المديرة العامة المغادرة ايرينا بوكوفا. كما ستلتقي أيضا بعدد من نظرائها المشاركين في الندوة العامة لليونسكو.

ومن المرتقب أيضا أن تجتمع لجان التربية و العلوم الطبيعية والدقيقة والعلوم الانسانية والاجتماعية والاتصال والاعلام على هامش الندوة العامة التي ستصادق يوم الـ 10 نوفمبر القادم على تعيين أودري أزولاي في منصب المديرة العامة لليونسكو.

وقد تم اقتراح وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة نجلة أندري مستشار العاهل المغربي لمنصب المديرة العامة يوم الـ 13 أكتوبر الماضي من طرف المجلس التنفيذي لليونسكو المكون من 58 عضوا. وبمجرد تعيينها من طرف الندوة العامة ستباشر عملها يوم الـ 15 نوفمبر خلفا للبلغارية ايرينا بوكوفا المنتهي عهدتها.