الحملة الانتخابية لمحليات 2017 في يومها الثاني

في اليوم الثاني من عمر الحملة الانتخابية لمحليات الثالث والعشرين نوفمبر المقبل نشطت الأحزاب السياسية عدة تجمعات شعبية بمختلف ولايات الوطن.

- نشط رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية إليزي.

- وفي ولاية برج بوعريريج نشط رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا ونشط تجمعا آخر بولاية سطيف.

- حزب العمال: تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بالقاعة متعددة الرياضات بالمحمدية ولاية معسكر.

- التجمع الوطني الديمقراطي: الناطق الرسمي للحزبي الصديق شهاب بنشط تجمعا شعبيا بأولاد فايت الجزائر .

-- الحركة الشعبية الجزائرية: تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية الشلف.

- عهد 54: تجمع شعبي لرئيس الحزب فوزي رباعين بدار الشباب بغرداية.