الحملة الانتخابية لمحليات 2017 في يومها الثاني

30/10/2017 - 15:09
في اليوم الثاني من عمر الحملة الانتخابية لمحليات الثالث والعشرين نوفمبر المقبل نشطت الأحزاب السياسية عدة تجمعات شعبية بمختلف ولايات الوطن.
- نشط رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية إليزي.
- وفي ولاية برج بوعريريج نشط رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا ونشط تجمعا آخر بولاية سطيف.
- حزب العمال: تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بالقاعة متعددة الرياضات بالمحمدية ولاية معسكر.
- التجمع الوطني الديمقراطي: الناطق الرسمي للحزبي الصديق شهاب بنشط تجمعا شعبيا بأولاد فايت الجزائر .
-- الحركة الشعبية الجزائرية: تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية الشلف.
- عهد 54: تجمع شعبي لرئيس الحزب فوزي رباعين بدار الشباب بغرداية.