صندوق التوفير و الاحتياط يطلق الإيجار التمليكي" الشهر المقبل

يرتقب أن يطلق الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بدءا من الشهر المقبل صيغة "الإيجار التمليكي" وهي صيغة تمويلية جديدة للسكن من شأنها أن تمكن أي مواطن يملك دخلا شهريا من إمتلاك سكن وبعد دفع إيجار شهري لمدة معينة.

وحسب المكلفة بالمنتجات البديلة للصندوق سهيلة كورت فإن الصندوق لا يشترط على المواطن طالب التمويل سوى أن يكون سكنا مكتملا على أن يقوم الصندوق بشرائه من قبل صاحبه ليمنحه لصاحبه الجديد على أن يدفع الأخير إيجار شهريا لمدة معينة.

و وأشارت، في تصريح للقناة الأولى، أن الشرط الوحيد هو أن يكون طالب التمويل يملك دخلا شهريا في حدود 30 ألف دينار بالنسبة للموظفين، و50 ألف دينار بالنسبة للتجار والأعمال الحرة، مضيفة أن العملية متاحة لمن هم في عمر 21 سنة وحتى 70 سنة.