طاهر حموش:إحتياجات السوق الوطنية من السمك تجاوزت 180 ألف طن سنويا

أكد المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الطاهر حموش أن الجزائر تنتج سنويا 100 ألف طن من السمك في حين أن الإحتياجات الوطنية تجاوزت 180 ألف طن.

و قال حموش "نحن نصطاد سنويا أكثر من 100 ألف طن و أكثر من 180 ألف هي إحيتاجات السوق الوطنية ".

و أضاف الوزير "أن كل الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط تعرف أن هناك محدودية في هذه الثروة التي يجب المحافظة عليها".

و أعتبر المتحدث ذاته أنه لا بد من "التركيز و الإستثمار في تربية المائيات لإنها السبيل إلى الزيادة في الإنتاج و هذا الأمر معروف على المستوى الدولي".

هذا وسطرت الدولة 240 مشروعا للإستثمار في مجال تربية المائيات أغلبها في الصحراء حيث ستقدم لها تراخيص الإمتياز للإنطلاق في العملية.

كما تطرق المدير العام للصيد البحري الطاهر حموش لمكانة الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وقال إن "الجزائر فاعل أساسي في البحر الأبيض المتوسط و لدينا ثالث أسطول في البحر الأبيض المتوسط و نحن نصطاد ثالث كمية من السردينيات".

كما كشف عن وجود عديد الاستثمارات في مجال تربية المائيات و سيتم تعويض هذا النقص بالاستثمار في مجال المائيات سواء على مستوى الساحل أو على المستوى الداخلي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية