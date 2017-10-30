البطولة العربية للدراجات الجبلية: الجزائرية عائشة طيهار تتوّج باللقب العربي

فازت الجزائرية عائشة طيهار هذا الاثنين بسباق الإناث الخاص بالبطولة العربية للدراجات الجبلية المتواصلة فعالياتها بتونس بمشاركة ثمانية بلدان.

وقطعت الرياضية الجزائرية مسافة السباق المقدرة ب 6ر15 كلم في زمن قدره 46 دقيقة و29 ثانية, متقدمة على التونسيتين نسرين غديرة (48د و37ثا) و إبتسام الهرابي (48د و58ثا).

و سيخصص اليوم الثاني من البطولة هذا الثلاثاء لفئة اقل من 23 سنة ذكور فيما ستقام مسابقة الأكابر في اليوم الختامي.

جدير ذكره أن دول تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ولبنان والأردن و سلطنة عمان تشارك في هذه المنافسة بحضور رئيس الاتحاد العربي ورئيس الكنفدرالية الإفريقية.