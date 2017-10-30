الجزائر تؤكد دعمها لوحدة العراق و استقلاله و سيادته وتؤكد من جديد تمسكها بوحدة إسبانيا

أكدت الجزائر هذا الاثنين, على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي شريف, موقفها "الثابت الداعم لوحدة العراق و استقلاله و سيادته و سلامة أراضيه".

و في تصريح له حول التطورات الأخيرة في العراق خاصة ما تعلق منها بالاستفتاء الذي نظم نهاية شهر سبتمبر الأخير في إقليم كردستان, شدد الناطق الرسمي على أن الجزائر "متضامنة دوما مع العراق و لقد عبرت عن هذا التضامن في العديد من المناسبات", مؤكدا موقفها "الثابت الداعم لوحدة العراق واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه".

كما أكدت الجزائر مجددا على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية تمسكها بوحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الترابية على إثر الأحداث الجارية في كاتالونيا وإعلان الاستقلال أحادي الجانب من قبل برلمان كاتالونيا.

و أوضح بن علي الشريف أن الجزائر "تؤكد من جديد تمسكها بوحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الترابية" مضيفا أن الجزائر "التي تربطها بإسبانيا معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون وعلاقات تقليدية هامة قائمة على الحوار السياسي الرفيع المستوى وتعاون اقتصادي معتبر كلها ثقة في قدرة الشعب والسلطات الإسبانية على تجاوز الوضع الحالي وتسوية الأزمة في إطار احترام دستور مملكة إسبانيا ومؤسساتها الديمقراطية".