بن غبريط : التكفل الاجتماعي في التربية انشغال "هام" للدولة الجزائرية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذا الاثنين بباريس أن التكفل بالمسالة الاجتماعية في قطاع التربية يعتبر انشغالا "هاما" للدولة الجزائرية.

وأوضحت الوزيرة على هامش الدورة الـ39 للمؤتمر العام لليونيسكو التي تجري بباريس من 30 أكتوبر إلى 14 نوفمبر أن الجهود المبذولة في مجال التكفل الاجتماعي في المجال التربوي ورغم الوضعية التي تمر بها البلاد تعكس "مدى الأهمية" التي توليها الدولة لهذا القطاع، سيما من خلال مجانية الكتب وفتح المطاعم المدرسية للأطفال المحتاجين وكذا عبر منح مساعدات مالية لتلاميذ العائلات ذات الدخل المحدود (3000 دج) و النقل المدرسي.

وأضافت أن كل ذلك"يدل على أن إشكالية المساواة والمجانية و المدرسة العمومية تشكل انشغالا هاما للدولة الجزائرية".

أما فيما يخص مشاركتها في أشغال الدورة الـ39 لليونيسكو أوضحت الوزيرة أن حضور الوفد الجزائري يعتبر"حضورا طبيعيا"بما أن الجزائر"جد حاضرة" من خلال البعثة الدائم مؤكدة ان مساهمة الجزائر"ستكون في عدة مستويات ".

وأشارت في هذا الخصوص إلى الأشغال في مختلف اللجان التي تتواجد فيها الجزائر من خلال وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية.

وتابعت قولها إننا "نتواجد في مختلف اللجان وفي النقاشات رفيعة المستوى، كما نشارك في حوارات حول الكفاءات والمسائل التي تثير اهتمام اليونسكو لكي نرى كيف نتخذ إجراءات للوقاية من التطرف على مستوى قطاع التربية وكيفية تطوير ثقافة السلم وثقافة التسامح والانفتاح على الأخر" .

كما أوضحت بن غبريط"إنني سأتدخل يوم الأربعاء المقبل أمام الندوة العامة من اجل التأكيد على مكتسبات الجزائر سيما مراجعة الدستور في 2016 والذي يتماشى تماما مع المبادئ الكبرى التي تعمل عليها اليونسكو" مشيرة إلى الانفتاح على اللغات على غرار اللغة الأمازيغية التي لا تعد فقط لغة وطنية بل ورسمية كذلك وإشكالية حرية الصحافة وكذا الجهود الخاصة بتموقع المدرسة والتربية عبر الجزائر.

وتشارك بن غبريط التي ترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الـ39 للندوة العامة لليونيسكو التي افتتحت اليوم الاثنين بباريس.

كما ستشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول موضوع تعزيز المسؤوليات في تجسيد أهداف الألفية للتنمية المستدامة رقم 4 التربية 2030 وكذا المائدة المستديرة حول موضوع"المسؤولية والقبول تنوع المقاربات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج