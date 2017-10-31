دربال للإذاعة:سجلنا 68 بالمائة من المشاركة في الحملة الانتخابية منذ انطلاقها

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الحملة الانتخابية سارت في ظروف عادية ولم يتم فيها تسجيل أية تجاوزات تذكر.

وفي هذا الشأن قال عبد الوهاب دربال إن نتائج الحملة الانتخابية في أيامها الأولى إيجابية ولم نلاحظ تجاوزات أو احتجاجات، وقد سجلنا 68 بالمائة من المشاركة وهو أمر طبيعي لأن الحملة تنطلق تدريجيا والبداية حسنة ومقبولة جدا.

انتهاء المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية

إلى ذلك تنتهي هذا الثلاثاء عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في الـ 02 أكتوبر الماضي، والعملية مكنت الشباب البالغين من العمر 18 سنة والأشخاص الذين غيروا مقر إقامتهم من تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم الـ 23 نوفمبر المقبل.

نشير إلى أن الحملة الانتخابية للمحليات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية قد انطلقت منذ ثلاثة أيام ، و يتنافس فيها 51 حزبا سياسيا و 4 تحالفات ومجموعات الأحرار، وقد تم التخصيص لها أكثر من 4 آلاف قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين، وتسهر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على نزاهة وشفافية المسار الانتخابي في كل مراحله.

المصدر: الإذاعة الجزائرية