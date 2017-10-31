برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر

31/10/2017 - 10:00

برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية  لمحليات الـ23 نوفمبر المصادف ليوم الثلاثاء الـ 31 أكتوبر.

- جبهة التحرير الوطني:  تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالساحة المركزية لبلدية سيدي  موسى.

- تجمع أمل الجزائر: تجمع شعبي لرئيس تجمع أمل الجزائر"تاج" عمار غول بالمداومة الانتخابية لبلدية بواسماعيل ولاية تيبازة.

- الحركة الشعبية الجزائرية: تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بدار الثقافة حسان حساني بالمدية.

- الجبهة الوطنية الجزائرية: تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي بولاية ميلة بدار الثقافة لبلدية  بوحاتم  و بولاية جيجل.

- التحالف الوطني الجمهوري: تجمع شعبي لرئيس التحالف بلقاسم ساحلي بدار الثقافة "القصر الفوقاني"  بتمنراست.

 - جبهة المستقبل: تجمع شعبي لرئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بالمركز الثقافي الإسلامي ببومرداس. 

- حركة الإصلاح الوطني:  تجمعان شعبيان لرئيس الحركة فيلالي غويني ببورقيقة وفوكة بولاية تيبازة. 

- عهد 54: رئيس الحزب فوزي رباعين ينشط تجمعا ببلدية إينغر بولاية تمنراست.

أوسمة:

الجزائر, سياسة

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