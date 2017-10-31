برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر المصادف ليوم الثلاثاء الـ 31 أكتوبر.

- جبهة التحرير الوطني: تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالساحة المركزية لبلدية سيدي موسى.

- تجمع أمل الجزائر: تجمع شعبي لرئيس تجمع أمل الجزائر"تاج" عمار غول بالمداومة الانتخابية لبلدية بواسماعيل ولاية تيبازة.

- الحركة الشعبية الجزائرية: تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بدار الثقافة حسان حساني بالمدية.

- الجبهة الوطنية الجزائرية: تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي بولاية ميلة بدار الثقافة لبلدية بوحاتم و بولاية جيجل.

- التحالف الوطني الجمهوري: تجمع شعبي لرئيس التحالف بلقاسم ساحلي بدار الثقافة "القصر الفوقاني" بتمنراست.

- جبهة المستقبل: تجمع شعبي لرئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بالمركز الثقافي الإسلامي ببومرداس.

- حركة الإصلاح الوطني: تجمعان شعبيان لرئيس الحركة فيلالي غويني ببورقيقة وفوكة بولاية تيبازة.

- عهد 54: رئيس الحزب فوزي رباعين ينشط تجمعا ببلدية إينغر بولاية تمنراست.