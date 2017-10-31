الصحراويون يستحضرون الذكرى الـ42 للاجتياح المغربي في ظل استمرار الانتهاكات لحقوقهم

تحل هذا الثلاثاء الذكرى الـ42 للاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 والذي غطي عليه اعلاميا بما يسمى بالمسيرة الخضراء في الـ6 نوفمبر من السنة نفسها وسط استمرار انتهاكات المغرب لحقوق الشعب الصحراوي.

وفي هذا الجانب قال المستشار برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية لحريتاني لحسن في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن الاجتياح المغربي للصحراء الغربي تم وفقا لخطة مبيتة وكان هناك اتفاق حول الطريقة بين القادة العسكريين وملك المغرب الذي رسم الخطة قبل انطلاق ما يسمى بالمسيرة الخضراء" .

وأضاف لحريتاني لحسن في السياق ذاته أن المسيرة الخضراء لم تكن سوى غطاء لعملية عسكرية مخطط لها سلفا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية