خياطي للإذاعة: الكميات الكبيرة من المخدرات التي تأتينا من المغرب تمثل "عدوانا كيميائيا حقيقيا" من بلد ضد آخر

قال رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي هذا الثلاثاء لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إن 70 إلى 80 بالمائة من المخدرات التي تم ضبطها في الجزائر تأتي من البلد المجاور المغرب.

وأشار مصطفى خياطي إلى ان كل هذه المخدرات المضبوطة تعد "عدوانا كيمائيا" حقيقيا من دولة الى اخرى –على حد قوله، مؤكدا أنه من حق الجزائر اليوم أن تناشد الأمم المتحدة بهذه المشكلة.

وأضاف ضيف القناة الثالثة بالقول "إن هذا العدوان يعد أكثر خطورة من العدوان المسلح، إذ أن المخدرات تؤثر على السكان الأكثر حساسية، وكذا الشباب الذين يتراوح سنهم من 15 إلى 30 عاما"، مضيفا أن مناشدة الأمم المتحدة في هذه القضية هي الطريقة الأكثر سلمية التي يمكن أن تستخدمها دولة مسؤولة مثل الجزائر.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية