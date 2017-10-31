إنشاء مرصد وطني للإدخار قريبا

أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك بوعلام جبار عن إنشاء مرصد وطني للإدخار من شأنه تشجيع المواطنين على ممارسة ثقافة الإدخار بهدف جمع مبلغ هام من الأموال التي يقوم عادة المواطنون باكتنازها، والتي ستوجه للإستثمار.

وقال جبار، في تصريح للقناة الأولى، إن الجمعية المهنية للبنوك بدأت رسميا في الإجراءات الرسمية ليدخل حيز الخدمة في القريب العاجل، مضيفا أن "العملية ستهتم بالدراسات المتعلقة بكيفية تنويع الإدخار، ودراسة السوق دراسة شاملة من شأنها أن تسمح لمجموعة بنكية إحتواء أكبر للإدخار وصيرفة أكبر للقطاع الإقتصادي".

من جانب آخر وبمناسبة اليوم العالمي للإدخار منحت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية دفتر إدخار اشبال لفائدة أطفال بجمعيات أمل وندى والبركة.