المنتخب الوطني: إبعاد مبولحي وعودة جابو وشاوشي امام نيجيريا

وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, رابح ماجر, الدعوة لـ 23 لاعبا تحسبا للكل من المباراة التصفوية أمام نيجيريا برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية المؤهلة الى نهائيات مونديال2018 بروسيا والمقررة يوم الجمعة 10 نوفمبر بقسنطينة (30ر20) وكذا للقاء الودي أمام منتخب افريقيا الوسطى يوم 14 نوفمبر بملعب 5 جويلية (30ر19), حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الثلاثاء.

وسجلت القائمة عودة وسط ميدان الهجومي لوفاق سطيف عبد المؤمن جابو الغائب عن صفوف الخضر منذ 2015, بالإضافة إلى حارس مولودية الجزائر فوزي شاوشي على حساب رايس وهاب مبولحي المبعد لأول مرة منذ مدة طويلة.

كما شهدت القائمة ايضا عودة المدافع كارل مجاني (نادي سيفاسبور/تركيا) الذي كان قد أعلن قبل أشهر عن اعتزاله اللعب دوليا ليعود مجددا الى صفوف الخضر و الذي سيلعب بالمناسبة مباراته الأخيرة مع الخضر.

كما عرفت القائمة ايضا عودة الثلاثي محرز -بن طالب -سليماني الذين كان الناخب السابق لوكاس الكراز قد أبعدهم من الفريق الوطني في لقاء الكاميرون بياوندي (خسارة 2-0) ضمن الجولة الخامسة.

واستدعى المدرب الوطني لهذا اللقاء التصفوي الأخير ثمانية عناصر ينشطون في البطولة الوطنية لأول مرة منذ سنوات.

ويدخل الخضر في تربص تحضيري ابتداء من يوم الاثنين 6 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), حسب نفس المصدر.

وسبق لمنتخب نيجيريا وان افتك بطاقة التأهل إلى المونديال على عكس الفريق الوطني الذي أقصي منذ جولات.

وبعد خمس جولات, يحتل الخضر المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة في حين تتصدر نيجيريا المجموعة بـ 13 نقطة.

قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء نيجيريا :

- حراسة المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر), شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة), عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد).

- الدفاع: محمد خوثير زيتي (وفاق سطيف), يوسف عطال (كورتراي-بلجيكا), فوزي غولام (نابولي-ايطاليا), هواري فرحاني (شبيبة القبائل), عيسى ماندي (بيتيس-اسبانيا), الياسين كادامورو بن طيبة (نيم-فرنسا), رامي بن سبعيني (ملعب رامس-فرنسا), ايوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر), كارل مجاني (سيفاسبور-تركيا).

- وسط اليمدان: عبد الرؤوف بن غيث (اتحاد الجزائر), نبيل بن طالب (شالك 04, المانيا), اسماعيل بن ناصر (ايمبولي-ايطاليا), ياسين براهيمي (بورتو-البرتغال), عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف).

- الهجوم: رياض محرز و اسلام سليماني (ليستر سيتي), زين الدين فرحات (لوهافر, فرنسا), بغداد بونجاح (السد -قطر), هلال العربي سوداني (دينامو زغرب-كرواتيا), سفيان هني (اندلرخت-بلجيكا).