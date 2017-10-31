نادي الإذاعة الجزائرية يحتضن حفلا موسيقيا إحياءً لعيد الثورة المجيدة

31/10/2017 - 16:22

يحتضن نادي الإذاعة عيسى مسعودي مساء هذا الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثامنة  حفلا تنظمه المجموعة الصوتية "زيري" للإذاعة الجزائرية و المجموعة الصوتية للحرس الجمهوري.
وتندرج هذه التظاهرة الفنية الموسيقية التي يحضرها الجمهور مجانا في إطار إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

 

أوسمة:

ثقافة وفنون