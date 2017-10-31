نادي الإذاعة الجزائرية يحتضن حفلا موسيقيا إحياءً لعيد الثورة المجيدة

يحتضن نادي الإذاعة عيسى مسعودي مساء هذا الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثامنة حفلا تنظمه المجموعة الصوتية "زيري" للإذاعة الجزائرية و المجموعة الصوتية للحرس الجمهوري.

وتندرج هذه التظاهرة الفنية الموسيقية التي يحضرها الجمهور مجانا في إطار إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.