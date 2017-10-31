الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة: فوز الجزائري بوزيدي بالمرحلة الأولى وبالقميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري محمد بوزيدي من نادي سوفاك, بالمرحلة الأولى للجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة للدراجات, التي جرت الثلاثاء بين زرالدة - تيبازة وأولاد فايت على مسافة 130 كلغ وتقمص بنفس المناسبة القميص الاصفر للرائد.

وقطع الجزائري مسافة السباق, في ظرف 3سا 08د و36 ثا , متقدما على مواطنيه حمزة ياسين ( 3سا 08د و36 ثا) وعبد الله بن يوسف ( 3سا 08د و 42 ج.م) من المجمع البترولي.

وضرب بوزيدي عصفورين بحجر واحد بعد فوزه بسباق المرحلة الاولى و القميص الأصفر للرائد , بينما عاد القميص الأخضر لأحسن دراج بالسرعة النهائية, للمغربي عبد الله هدي . وافتك الجزائري عبد الله بن يوسف من المجمع البترولي القميص المنقط لأحسن متسلق , بينما عاد القميص البرتقالي للدراج الأكثر مثابرة للمرحلة, لزميله اسماعيل العلوشي.

وعرف سباق الجائزة الكبرى للجزائر العاصمة -الغائب منذ ست سنوات-, مشاركة 13 فريقا منهم أربعة منتخبات وطنية عربية وهي: المغرب , سوريا ( منتخبان للأواسط والاكابر), ليبيا, الامارات العربية المتحدة وتشكيلة اسبانية (سليستا), بينما الجزائر ممثلة بستة فرق ( المجمع البترولي, نادي سوفاك, جمعية الامن الوطني, رابطة ولاية الجزائر, منتخب الوسط , اي اف سي البليدة و الاطلس البليدي.)

وعقب مرحلة السباق الاول النهائي الواقع عند مخرج الحطاطبة ( 35 كلم), والذي فاز به المغربي عبد الله هدي, تواصلت المنافسات بأعالي سيدي راشد بانفلات ثمانية دراجين, منهم ثلاثة جزائريين من المجمع البترولي واربعة مغربيين حيث احتدم التنافس بينهم في هذه القمة من الدرجة الثانية والتي فاز بها الجزائري بن يوسف عبد الله من المجمع البترولي.

وبالوصول الى السباق الثاني ذي التضاريس الوعرة في هذا اليوم وهو مرتفع من الدرجة الثالثة يقع بمنطقة الضيعات الثلاث ( 74 كلم), تمكن الدراجون الجزائريون الثلاثة , عبد الله بن يوسف , اسماعيل العلوشي وحمزة ياسين من المجمع البترولي ومحمد بوزيدي من نادي سوفاك, من تصدر السباق غير مكترثين بالكوكبة التي وجدت صعوبات للالتحاق بهم نظرا "للريتم" المفروض عليهم من طرف ممثلي الجزائر.

وتنظم هذا الأربعاء المرحلة الثانية من الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة على شكل حلقة مغلقة حيث تعطى إشارة الانطلاق أمام مقر المجلس الشعبي الوطني , مرورا بشارع عسلة حسين , زيغود يوسف على مسافة 250ر 74 كلم.