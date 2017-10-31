تتويج محمد بن ربيع وبلقاسم مغزوشن بجائزة الطاهر وطار

توج هذا الثلاثاء الروائيان محمد الأمين بن ربيع وبلقاسم مغزوشن بجائزة الطاهر وطار للرواية المكتوبة بالعربية عن روايتيهما "قدس الله سري" و"مؤبن المحروسة يؤذن في فلورنسا" مناصفة بجائزة الدورة الأولى والتي من المنتظر تسليمها يوم 3 نوفمبر القادم.

وكانت لجنة التحكيم قد كشفت عن القائمة القصيرة قبل أيام والتي ضمت 4 روايات، بالإضافة للمتوجين وهي رواية "خيام المنفى" لمحمد فتيلينة و"سكوت العارفة ايزابيل تتحدث" لعبد القادر عميش و"شجرة مريم" لسامية بن دريس و"ما وراء الخط الآخر" لمحمد حيدار.

وضمت لجنة التحكيم أسماء بارزة في الجامعة والنقد الجزائري على غرار الباحثة آمنة بلعلى التي ترأست اللجنة والناقد والجامعي إبراهيم صحراوي والكاتب الجامعي فيصل الأحمر والكاتب الاكاديمي سفيان زدادقة والناقد الجامعي مخلوف عامر.

وأشادت اللجنة في بيان لها "بالنضج الفني للنصين في استحضارهما التاريخ وطريقة معالجتهما المتميزة" و"بالمستوى الجيد لباقي الروايات" .

وتدعم وزارة الثقافة وجهات أخرى من بينها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وناشرون الجائزة التي تحمل اسم الروائي الجزائري الكبير طاهر وطار الذي توفي في 2010.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج