في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر 2017 المصادف ليوم الأربعاء الـ 1 نوفمبر 2017 كثفت الأحزاب السياسية من خرجاتها الميدانية ونشاطها السياسي لا ستمالة أكبر عدد من الناخبين:

جبهة القوى الاشتراكية : الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حاج جيلاني محمد يترحم رفقة عدد من مرشحي الحزب بالعاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية و يعقد لقاء بمكان سقوط الشهداء علي لابوانت حسيبة بن بوعلي الطفل عمار و بوحميدي.

حركة الاصلاح الوطني: رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بولاية المسيلة.

طلائع الحريات : تجمعان شعبيان للأمين العام لحزب طلائع الحريات على بن فليس الأول بدار الثقافة لولاية ميلة و الثاني بدار الثقافة "مالك حداد" بولاية قسنطينة.

تجمع أمل الجزائر : رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول ينشط تجمعا شعبيا بمسرح "عمار العسكري" بولاية البويرة.

الجبهة الوطنية الجزائرية : تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي بسكيكدة و بالمسرح الجهوي لقسنطينة .

جبهة التحرير الوطني : الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بمسرح "عمار العسكري" بولاية البويرة .

الحركة الشعبية الجزائرية: رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية غليزان.

حزب العمال : تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب لويزة حنون بدار الثقافة بالقليعة ولاية تيبازة .

جبهة المستقبل : رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين الأول بولاية الشلف و الثاني بولاية غليزان .

التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية : جولة لرئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس بالجزائر العاصمة تشمل : ديدوش مراد , القصبة , سيدي امحمد ,المدنية , بلوزداد .

التحالف الوطني الجمهوري : رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعين شعبيين الأول بدار الشباب لخراطة بولاية بجاية و الثاني بالمركز الثقافي "طيب دريسي" ببلدية صالح باي بولاية سطيف. .

حركة مجتمع السلم : رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط لقاء شعبيا بولاية تبسة.