اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر 2017

01/11/2017 - 08:50

في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية  لمحليات الـ23 نوفمبر 2017  المصادف ليوم الأربعاء الـ 1 نوفمبر 2017 كثفت الأحزاب السياسية من خرجاتها الميدانية ونشاطها السياسي  لا ستمالة أكبر عدد من الناخبين:

 جبهة القوى الاشتراكية : الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حاج جيلاني محمد يترحم  رفقة عدد من مرشحي الحزب بالعاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية و يعقد  لقاء بمكان سقوط الشهداء علي لابوانت حسيبة بن بوعلي الطفل عمار و بوحميدي.

حركة الاصلاح الوطني: رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بولاية المسيلة.

طلائع الحريات :  تجمعان شعبيان للأمين العام لحزب طلائع الحريات على بن فليس الأول بدار  الثقافة لولاية ميلة و الثاني بدار الثقافة "مالك حداد"  بولاية قسنطينة.

تجمع أمل الجزائر :  رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول ينشط تجمعا شعبيا بمسرح "عمار العسكري" بولاية البويرة.

الجبهة الوطنية الجزائرية :   تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي بسكيكدة و  بالمسرح  الجهوي لقسنطينة .

جبهة التحرير الوطني :  الأمين العام للحزب جمال ولد عباس ينشط تجمعا شعبيا بمسرح "عمار العسكري"  بولاية البويرة .

 الحركة الشعبية الجزائرية:   رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية غليزان.

 حزب العمال :  تجمع شعبي للأمينة العامة للحزب  لويزة حنون بدار الثقافة بالقليعة ولاية  تيبازة .

 جبهة المستقبل :  رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين الأول بولاية الشلف  و الثاني بولاية غليزان . 

التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية :   جولة لرئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس بالجزائر العاصمة  تشمل : ديدوش مراد , القصبة , سيدي امحمد ,المدنية  , بلوزداد .

 التحالف الوطني الجمهوري :  رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعين شعبيين الأول  بدار الشباب لخراطة بولاية بجاية   و الثاني بالمركز الثقافي  "طيب دريسي" ببلدية صالح باي بولاية سطيف. . 

حركة مجتمع السلم :  رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط لقاء شعبيا بولاية تبسة. 

   

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الجزائر

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