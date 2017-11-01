مقتل 8 أشخاص في عملية دهس بواسطة شاحنة بنيويورك

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وإصابة 15 آخرين بجروح بعد أن دهست شاحنة مجموعة من راكبي الدراجات الهوائية على طريق مزدحمة خاصة بالدراجات قرب مركز التجارة العالمي في مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك وفق الشرطة ووسائل الإعلام.

ذكرت شرطة نيويورك أن المعلومات الأولية أظهرت ان الشاحنة اقتحمت الطريق المخصصة للدراجات والمشاة قرب طريق ويست سايد السريع وشارع تشامبرزي ودهست العديد من المارة.

وقالت الشرطة على تويتر "هناك عدة قتلى وكذا عدد كبير من المصابين".

وأضافت الشرطة أن الشاحنة استمرت حتى اصطدمت بسيارة أخرىن ،وخرج المشتبه به من الشاحنة رافعا سلاحا مزيفا قبل أن تتم إصابته بعيارات نارية أطلقتها عناصر الشرطة التي قامت باعتقاله.

تحديد هوية المشتبه به وهو من اصول اوزبكية

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة تعرفت على هوية المشتبه به في هجوم مانهاتن.

وذكرت قناة الحرة وراديو سوا الأمريكيان أن المشتبه به يدعى سيف الله سايبوف ويبلغ من العمر 29 سنة وأنه من أصول أوزبكية وقدم إلى الولايات المتحدة سنة 2010 وأنه من قام بقيادة الشاحنة التي دهست مجموعة أشخاص تستقل دراجات هوائية.

وكانت شرطة نيويورك اعتقلت منفذ الهجوم ونقلته إلى مستشفى لتلقي العلاجي بعد أن قاموا بإطلاق النار عليه عقب ترجله من الشاحنة التي كان يقودها كما انتشرت عناصرها بكثافة في المنطق وأغلقت الشوارع المحيطة بمكان الحادث.

ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي التحقيق في الحادث باعتباره "عملا إرهابيا.