رفع العلم الوطني بمقر وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى الـ63 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954

رفع العلم الوطني ليلة أمس الثلاثاء على الساعة منتصف الليل بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 .

كما تم خلال هذا الحفل الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بحضور إطارات الوزارة وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة التحريرية المجيدة .

وبهذه المناسبة ألقى المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي محاضرة تاريخية تطرق فيها إلى تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي بدءا بالمقاومة الوطنية ثم الحركة الوطنية وصولا إلى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر 1954 ، حيث اعتبر أن الثورة التحريرية "حدث بارز أسس لمرحلة أساسية" في تاريخ الجزائر، مؤكدا بهذه المناسبة أن الجزائر "بلد متميز بتاريخه وأبطاله ومبادئه وقيمه المستمدة من بيان نوفمبر 54 " .

وكان عبد المجيد شيخي قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه على المعلم التحلي بمزيد من الشغف بماضي الجزائر وهو ما سيقوده إلى الطريقة الصحيحة لترسيخه في عقول الناشئة.