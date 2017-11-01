الكأس الممتازة-2017: وفاق سطيف وشباب بلوزداد من أجل أول لقب في الموسم

يلتقي فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف في نهائي الكأس الممتازة لكرة القدم هذا الاربعاء (سا 00ر17) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في مواجهة يطمح خلالها كل طرف في حصد اول لقب في هذا الموسم لفائدته.

ويأمل الوفاق، بطل الجزائر 2016-2017, في حصد اللقب ال27 في تاريخه في كل المنافسات، بينما يريد الشباب البقاء على نفس ديناميكية التتويجات بعد كأس الجزائر التي نالها في صيف 2017، بعد 8 سنوات عجاف.

وستكون المباراة مشدودة بين الرائدين السابقين للبطولة الوطنية خاصة وان حلم هذا التاج بدأ يراود انصار الناديين، علما وان الطرفين التقيا في الجولة الخامسة من البطولة وافترقا على نتيجة التعادل (0-0) بملعب 20 اوت بالعاصمة.

و يعول "النسر السطايفي" على تحقيق الفوز والثأر لهزيمة نهائي الكأس امام نفس الفريق في الخامس يوليو الفارط (1-0 بعد الوقت الاضافي).

و صرح رئيس الوفاق حسان حمار قائلا : "نريد اثراء خزينتنا بلقب جديد, كما نطمح الى اعادة البسمة للانصار. اذا تحدثنا رياضيا, فإننا نسعى الى الثأر من خسارة نهائي كأس الجزائر على حساب الشباب".

و اذا كان الوفاق, بقيادة المايسترو عبد المؤمن جابو, يريد البقاء على نفس ديناميكية الانتصارات بعد الفوز في وهران على المولودية المحلية (2-1) في الجولة التاسعة, فإن الشباب يصبو الى الخروج من "الانعاش" الذي دخله اثر الخسارة المدوية امام الجار اتحاد الجزائر (4-0) في الداربي العاصمي يوم السبت الفارط ورد الاعتبار لنفسه و لانصاره.

من جهته، صرح مدرب "أبناء العقيبة"،الفرانكو صربي ايفيكا تودوروف أن "الفوز امام الوفاق في هذا اللقاء يسمح لنا بالعودة مجددا الى السكة الصحيحة، خصوصا وان الفريق يمر بمرحلة حرجة يعرف الجميع أسبابها. لقد حان الوقت لتحقيق انطلاقة جديدة واستعادة اللاعبين للثقة في انفسهم".

ويطمح الوفاق والشباب الى تحقيق لقب الكأس الممتازة الثانية في تاريخهما ،حيث توج الاول بها في 2015 امام مولودية بجاية (1-0) اما الثاني فقد تحصل عليها في 1995 امام شبيبة القبائل (1-0).

وتوج فريق اتحاد الجزائر بهذه الكأس في النسخة السابقة (2016) اثر فوزه على جاره مولودية الجزائر (2-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.