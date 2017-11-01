طعن شرطيين اثنين بسكين قرب مقر البرلمان التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية هذا الأربعاء تعرض شرطيين اثنين للطعن بسكين من قبل "متشدد" قرب مقر البرلمان في ضاحية باردو بتونس العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن "شخصا تعمّد صباح اليوم مهاجمة دورية أمنية تابعة لشرطة المرور بساحة باردو وطعن ضابطا بسكين على مستوى رقبته واستهدف زميله على مستوى جبينه".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على هذا الشخص الذي اعترف وفق التحريات الأولية بتبنيه للفكر المتشدد منذ ثلاث سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية التونسية في الآونة الأخيرة من تفكيك عدة خلايا متشددة و إرهابية في سياق الحرب على الإرهابي التي وضعها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقدمة أولويات حكومته التي شكلها في أوت الماضي.