زوار الصالون الدولي للكتاب يشيدون بتنوع الكتب وتعدد المتعلقة منها بتاريخ الجزائر

أشاد زوار الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 22 و الذي تجري فعالياته بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بتنوع الكتب المعروضة خاصة ما تعلق منها بتاريخ الجزائر.

و قال الزوار " إن الصالون يحتوي على العديد من عناوين الكتب فيما يخص تاريخ الثورة و تاريخ الجزائر المعاصر ".

كما توجد به و حسب الزوار" العديد من المذكرات الشخصية الخاصة بالتاريخ الوطني و كذا كتب أكاديمية عامة و التي يمكن الاستفادة منها و أخد صورة عن التاريخ الأمر الذي نحن بحاجة إليه -بحسب بعضهم - ".

هذا و وجه الزوار دعوة إلى الشباب لزيارة هذا الصالون خاصة و أنه تزامن و إحياء الذكرى الـ 63 لاندلاع الثورة التحريرية .