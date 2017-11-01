زوار الصالون الدولي للكتاب يشيدون بتنوع الكتب وتعدد المتعلقة منها بتاريخ الجزائر

01/11/2017 - 15:45

أشاد زوار الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ 22  و الذي تجري فعالياته  بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بتنوع الكتب المعروضة خاصة ما تعلق منها  بتاريخ الجزائر.

و قال الزوار " إن الصالون يحتوي على العديد من عناوين  الكتب فيما يخص تاريخ الثورة و تاريخ الجزائر المعاصر  ".

 كما توجد به  و حسب الزوار" العديد من المذكرات الشخصية الخاصة بالتاريخ الوطني  و كذا كتب أكاديمية  عامة و التي يمكن الاستفادة منها و أخد صورة عن التاريخ  الأمر الذي نحن بحاجة إليه -بحسب بعضهم - ".

  هذا و وجه الزوار دعوة إلى الشباب لزيارة هذا الصالون خاصة و أنه تزامن و إحياء الذكرى الـ 63 لاندلاع الثورة التحريرية .

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