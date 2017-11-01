تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات في السداسي الأول لـ2017

تراجع رقم أعمال قطاع التأمينات إلى 70 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية , انخفاضا من 2ر72 مليار دينار التي سجلها خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 2ر3 بالمائة, حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الأخيرة.

و حسب ذات المصدر فإن رقم الأعمال المحقق في فرع التأمينات على الأضرار بلغ 6ر61 مليار دينار (88.1 من إجمالي رقم أعمال القطاع ) مقابل 14ر64 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2016, أي بانخفاض نسبته 4 بالمائة.

أما بالنسبة لفرع التأمين على الأشخاص فقد بقي مستقرا عند مستوى 74ر6 مليار دينار (مقابل 73ر6 مليار دينار في 2016 ) أي بزيادة طفيفة بلغت 3ر0 بالمائة.

حسب فروع شعبة التأمين على الأضرار انخفض رقم الأعمال تامين السيارات إلى 5ر34 مليار دينار (مقابل 9ر35 مليار دينار) أي بتراجع قدر بـحوالي 4 في المائة , حتى لو كان هذا الفرع يستحوذ على الجزء الأكبر من التأمين على الأضرار (56 بالمائة ).

أما فيما يتعلق بفرع التأمينات ضد الحرائق والمخاطر المتنوعة فقد سجل رقم أعمال 4ر22 مليار دينار جزائري (مقابل 23 مليار دينار) بانخفاض 2.2 بين فترتي المقارنة.

و يلاحظ أن التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية ( كات-نات) قد انخفض بشكل حاد بنسبة 23.1 بالمائة .

وفي قطاع تأمينات النقل تقلص رقم الأعمال بنسبة 17 بالمائة برقم أعمال بلغ 3ر2 مليار دينار جزائري (مقابل 8ر2 مليار دينار جزائري في السداسي الأول 2016.

وكان فرع التأمين في قطاع النقل الجوي هو المتسبب في تراجع رقم أعمال الشعبة بتسجيله تراجعا كبيرا نسبته 82 بالمائة من رقم الأعمال حيث استقر رقم أعمال الفرع في حدود 118 مليون دينار مقابل 7ر658 مليون دينار في 2016 .

من ناحية أخرى يعرف فرع التأمين في ميدان النقل بالسكك الحديدية أداءً جيدا بارتفاع قدره1.012 ما يمثل رقم أعمال 6ر6 مليون دينار مقابل 6ر0 مليون دينار .

أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الزراعية فقد سجل انخفاضا حادا بلغ أكثر من 27 بالمائة حيث بلغ رقم أعمالها 36ر1 مليار دينار مقابل9ر1 مليار دينار .

وعلى الصعيد البنكي ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 39? مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016 مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الرهن العقاري حيث ارتفع رقم أعمالها بحوالي 47 بالمائة نتيجة إلى ارتفاع القروض العقارية الممنوحة

من قبل القرض الشعبي الجزائري في إطار برنامج السكن العمومي التساهمي .

و يعود هذا الارتفاع أيضا إلى تزايد رقم أعمال تأمينات القروض عند التصدير (+ 45) والقروض الداخلية (+ 26.7).

المصدر:واج