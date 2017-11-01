حصيلة أكتوبر: القضاء على 14 إرهابيا و توقيف 31 عنصر دعم للجماعات الإرهابية

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أكتوبر المنصرم، من القضاء على 14 إرهابيا وتوقيف 31 عنصر دعم للجماعات الارهابية ، فيما سلم 3 إرهابيين آخرين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لشهر أكتوبر الماضي، فقد تم في إطار مكافحة الارهاب، القضاء على 14 إرهابيا من بينهم 5 نساء إرهابيات، ومجرم مهرب أسلحة، فيما سلم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات.

كما تم، خلال نفس الفترة، تحرير طفلين احتجزهما إرهابي مقضى عليه وتوقيف 31 عنصر دعم للجماعات الارهابية وكشف وتدمير 30 مخبأ للإرهابيين والأسلحة.

وتمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي أيضا، خلال مختلف العمليات التي قامت بها في شهر أكتوبر، 13 كلاشنيكوف، قاذف صاروخي 7 RPG و أربعة قذائف ورشاش ثقيل عيار 14.5 و رشاش PKT، تسعة أسلحة نارية تقليدية الصنع، سيمينوف ومسدسين آليين.

واسترجعت قوات الجيش كذلك بندقيتين مضخيتين، 13 بندقية صيد، 10 مخازن ذخيرة و 7250 طلقة من مختلف العيارات.

كما تمكنت ذات الوحدات من كشف وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات وحشوتين لحزام ناسف، كشف وتدمير قنطارين من المواد الكيماوية لصنع المتفجرات و 21 قنبلة تقليدية الصنع.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج