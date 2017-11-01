بــرنــامج اليـــوم الخـــامس مــن الحمــلـة الانــتخابيــة لمــحليـــات 2017

برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر 2017 المصادف ليوم الخميس نوفمبر 2017.
-الحركة الشعبية الجزائرية -
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ينشط تجمعا شعبيا ببرج بوعريريج
-- حزب العمال --
تجمعان شعبيان للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بالقاعة متعددة الرياضات "ساعد بوبعاية" ببرج بوعريريج (00ر10) و بقالمة (00ر15).
-- جبهة المستقبل --
رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين الأول بتيارت (00ر10) والثاني بمعسكر (00ر16).
-- حركة مجتمع السلم --
رئيس حركة مجتمع السلم, عبد المجيد مناصرة, ينشط لقاء شعبيا بأم البواقي.
-- التحالف الوطني الجمهوري --
رئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المكتبة "احمد شريط" لافلو بولاية الاغواط (00ر14)
-- عهد 54 --
رئيس حزب عهد 54 ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي لتمنراست (30ر16)
-- الجبهة الوطنية الجزائرية --
تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقالمة (30ر09) وبالطارف (30ر13).
-- تجمع أمل الجزائر --
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لميلة (00ر09).
-- حركة الإصلاح الوطني --
رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعا شعبيا بالدوسن في ولاية بسكرة (00ر15).
المصدر: الإذاعــة الجزائرية/ وأج