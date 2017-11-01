بــرنــامج اليـــوم الخـــامس مــن الحمــلـة الانــتخابيــة لمــحليـــات 2017

برنامج اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر 2017 المصادف ليوم الخميس نوفمبر 2017.

-الحركة الشعبية الجزائرية -

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ينشط تجمعا شعبيا ببرج بوعريريج

-- حزب العمال --

تجمعان شعبيان للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بالقاعة متعددة الرياضات "ساعد بوبعاية" ببرج بوعريريج (00ر10) و بقالمة (00ر15).

-- جبهة المستقبل --

رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين الأول بتيارت (00ر10) والثاني بمعسكر (00ر16).

-- حركة مجتمع السلم --

رئيس حركة مجتمع السلم, عبد المجيد مناصرة, ينشط لقاء شعبيا بأم البواقي.

-- التحالف الوطني الجمهوري --

رئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المكتبة "احمد شريط" لافلو بولاية الاغواط (00ر14)

-- عهد 54 --

رئيس حزب عهد 54 ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي لتمنراست (30ر16)

-- الجبهة الوطنية الجزائرية --

تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقالمة (30ر09) وبالطارف (30ر13).

-- تجمع أمل الجزائر --

رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لميلة (00ر09).

-- حركة الإصلاح الوطني --

رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعا شعبيا بالدوسن في ولاية بسكرة (00ر15).

المصدر: الإذاعــة الجزائرية/ وأج