والي بومرداس للإذاعة :التعاون بين المنتخبين والإداريين سينعكس ايجابيا على ما يريده المواطن

أكد والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح أنه هناك رغبة في الاختيار الحسن للمجالس المنتخبة حيث تم تنظيم عمل تحسيسي تحسبا لموعد الـ 23 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأداء التنموي يخضع للتسيير الجيد والإنصات لانشغالات المواطن.

وأضاف والي بومرداس خلال استضافته هذا الخميس في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن المرافقة والتكافل والتعاون بين المنتخبين والإداريين سيعود بالفضل والايجاب لما يريده المواطن .

وأوضح المتحدث ذاته أن ولاية بومرداس لها مؤهلات ما تمكنها من الاستغناء عن الدعم المالي من طرف الدولة فلها مصادر ومنابع للتمويل لكونها ولاية فلاحية وسياحية بامتياز وصناعية في كثير من المناطق ولها الفكر المقاولاتي لدى الكثير من سكانها، كما تتميز بنشاط تجاري معتبر.

وقال عبد الرحمان مدني فواتيح إن الاستثمار له أساسيات وفوائد منها امتصاص البطالة باستحداث مناصب عمل وخلق للثروة بالنسبة للمستثمرين والجماعات المحلية كما يهدف إلى إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتطرق ضيف الأولى في معرض حديثه إلى السكن و إزالة الشاليهات التي عمرت أكثر من 14 سنة لاسترجاع 600 هكتار من العقار والذي أغلبه يتواجد في مناطق التوسع السياحي وعددها 11 منطقة ، قائلا إن الترحيل متواصل وقد ساهم في توطين عدة مشاريع سكنية مبرمجة في تلك العقارات ، كاشفا أن العقار المسترجع سيوجه للاستثمار السياحي وهو الرهان المستقبلي لولاية بومرداس وسينطلق مع مطلع 2018 .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية-مباركة بن عمراوي