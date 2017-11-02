الجزائر تدين " بشدة " الاعتداء الإرهابي بمانهاتن

02/11/2017 - 15:35

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد  العزيز بن علي شريف هذا الخميس أن الجزائر تدين " بشدة" الاعتداء الإرهابي  الذي خلف الثلاثاء الماضي العديد من الضحايا بمقاطعة مانهاتن بنيويورك.   

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية  أوضح بن علي شريف أن " الجزائر تدين بشدة  الاعتداء الإرهابي الجبان الذي خلف يوم 31 أكتوبر الماضي بمقاطعة مانهاتن  بنيويورك عدة ضحايا مجددا تضامن الجزائر مع الحكومة و الشعب الأمريكيين و مع  عائلات الضحايا".

كما أضاف يقول " و بهذه المناسبة الأليمة نقدم تعازينا الخالصة لعائلات الضحايا كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب الأمريكيين".

و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية " نجدد إدانتنا الشديدة  للإرهاب بكل أشكاله و ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل  إلى التعاون الضروري و تدعيم وسائل مكافحة ظاهرة الإرهاب بصفته تحد  شامل".

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