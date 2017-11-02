الجزائر تدين " بشدة " الاعتداء الإرهابي بمانهاتن

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف هذا الخميس أن الجزائر تدين " بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي خلف الثلاثاء الماضي العديد من الضحايا بمقاطعة مانهاتن بنيويورك.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح بن علي شريف أن " الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي خلف يوم 31 أكتوبر الماضي بمقاطعة مانهاتن بنيويورك عدة ضحايا مجددا تضامن الجزائر مع الحكومة و الشعب الأمريكيين و مع عائلات الضحايا".

كما أضاف يقول " و بهذه المناسبة الأليمة نقدم تعازينا الخالصة لعائلات الضحايا كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب الأمريكيين".

و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية " نجدد إدانتنا الشديدة للإرهاب بكل أشكاله و ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى التعاون الضروري و تدعيم وسائل مكافحة ظاهرة الإرهاب بصفته تحد شامل".