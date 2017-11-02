الجزائر تحتضن الدورة 84 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

احتضنت الجزائر هذا الخميس الدورة 84 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب تحت شعار الاستثمارات الفلاحية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي.

وخلال جلسة الافتتاح دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في الجزائر.

وأكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي للجميع استعداد الجزائر لاستقبال كل الاستثمارات العربية وأوضح في هذا الخصوص"ان هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين البلدان العربية من اجل ضمان استمرار تنمية القطاع الفلاحي من خلال استخدام الاستثمار الزراعي".

ودعا اتحاد المهندسين إلى تضافر مزيد من الجهود لتوفير منتوج غذائي ذي نوعية وبأسعار جيدة للمواطن العربي.

ومن جهته نوه الوسيلة حسن المنوفلي رئيس الاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بالتجربة الجزائرية في تطوير هذا القطاع وتحقيق نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

وأوضح رئيس الاتحاد في هذا الصدد"انه توجد حاجة للإمكانيات وقدرات وخبرات ونقل للمعارف وذلك لاستغلال الموارد المتاحة من أراضي زراعية ومياه متوفرة، وخبرات بشرية وذلك باقل التكاليف".

ويعتبر لقاء المكتب التنفيذي للمهندسين الزراعيين العرب في دورته هذه فرصة لعرض تجارب دول نجحت في تحقيق جزء من أمنها الغذائي من بينها الجزائر التي وصلت إلى 70 بالمائة في هذا المجال.

ودعا المهندسون الزراعيون إلى توفير مزيد من الدعم المالي للمشاريع الفلاحية وتبادل خبرات بين الدول التي نجحت في منتوجات محددة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية