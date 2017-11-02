الجائزة الدولية الكبرى لولاية الجزائر: فوز منصوري بالمرحلة الثالثة وبن يوسف يرتدي القميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري إسلام منصوري من نادي سوفاك هذا الخميس بالمرحلة الثالثة للجائزة الدولية الكبرى لولاية الجزائر, فيما عاد القميص الأصفر للرائد عبد الله بن يوسف من المجمع البترولي.

فبعد سباق جرى بين بئر توتة- تيبازة - بئر توتة على مسافة 135 كلم , تمكن اسلام منصوري من تجاوز خط الوصول بتوقيت قدره 3سا 06 د و36 ج.م , أمام كل من, عبد الله بن يوسف من المجمع البترولي والمغربي السيد ابلواش بنفس التوقيت.

وتقمص الجزائري عبد الله بن يوسف القميص الأصفر للرائد, بينما عاد القميص الأخضر لأحسن دراج بالسرعة النهائية, الى المغربي عبد الله هدي والقميص المنقط لأحسن متسلق للجزائري عبد الرؤوف بن قايو من الاطلس البليدي, فيما احتفظ حمزة ياسين من المجمع البترولي بالقميص الابيض لأحسن آمال . ومنحت اللجنة التقنية القميص البرتقالي للدراج الأكثر مثابرة, المغربي صابر لحسن.

وتميزت بداية السباق -الذي سجل مرحلتين للظفر بنقاط اسرع دراج والتنافس على مستوى ثلاثة مرتفعات من الدرجة الثانية- بمحاولات انفلات لدراجي المجمع البترولي لكن دون ان يتمكنوا من احداث الفارق عن الكوكبة,المراقبة من طرف زملاء صاحب القميص الاصفر , محمد بوزيدي .

وبعد اجتياز المرحلة الاولى للسرعة النهائية الواقعة ببوسماعيل (34 كلم) والتي فاز بها الجزائري حمزة ياسين , تفرقت الكوكبة الى مجموعات عند مرتفع الكندوري وهو من الدرجة الثانية والذي كلف غاليا صاحب القميص الاصفر بوزيدي , حيث راح ضحية تعطل إحدى عجلاته عند المنحدر.

وزاد دراجو المجمع البترولي ونادي سوفاك من تقدمهم عند مرتفع الضيعات الثلاث ( درجة ثانية) , ليفوز بها عبد الله بن يوسف ( المجمع البترولي) وعبد الرؤوف بن غايو من الاطلس البليدي.

ومنح السباق الثالث الصعب في هذا اليوم و والواقع بقبر الكاهنة, فرجة رائعة لمحبي رياضة الدراجات, حيث تميز بمرتفع يمتد لأربع كيلومترات . وجرى التنافس بقمته على مستوى الموقع الاثري وهو تراث وطني منصف من طرف اليونيسكو.

وفي مخرج تيبازة, إنفلتت مجموعة من المتسابقين منهم ثلاثة جزائريين تابعين لنادي سوفاك وعزالدين لعقاب من المجمع البترولي وتقدموا بفارق ثلاث دقائق عن الكوكبة, قبل ان يحتدم التنافس بينهم عند الوصول الى وسط مدينة بئر توتة.

وتقام المرحلة الرابعة والأخيرة للجائزة الدولية الكبرى لولاية الجزائر هذا الجمعة على مستوى مدينة الرويبة (الجزائر العاصمة) على شكل حلقة من 5ر112 كلم ( 5ر22كلم x أربع دورات).