البطولة العربية لالعاب القوى(18-): خمس ميداليات للجزائــر منها ذهبيتان في اليــوم الأول

02/11/2017 - 19:51

نال المنتخب الجزائري لألعاب القوى، خمس ميداليات، منها ذهبيتين في اليوم الاول للبطولة العربية لأقل من 18 سنة التي جرت الخميس بتونس.

 وأحرز  الميداليتين الذهبيتين كل من : لبنة بهاجة في سباق 100م واسماء  عرابية في القفز الطويل ، فيما تحصل العداء هشام بكوش في مسابقة 110 م حواجز  وجيهان بن سكلة في سباق 100 م على ميداليتين فضيتين في اختصاصهما.

 وعادت الميدالية البرونزية الجزائرية, الى سهيلة عزيزي في سباق 5 كلم  مشي.

 ويشارك الفريق الجزائري لألعاب القوى في موعد تونس -الذي سيدوم حتى 5  نوفمبر المقبل-  ب39 رياضيا منهم 20 شابة.

 ويشارك في هذه البطولة : الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والعربية السعودية وليبيا والجزائر والمغرب والسودان وعمان وقطر والاردن و العراق  واليمن وتونس ( البلد المستضيف).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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