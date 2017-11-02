البطولة العربية لالعاب القوى(18-): خمس ميداليات للجزائــر منها ذهبيتان في اليــوم الأول

نال المنتخب الجزائري لألعاب القوى، خمس ميداليات، منها ذهبيتين في اليوم الاول للبطولة العربية لأقل من 18 سنة التي جرت الخميس بتونس.

وأحرز الميداليتين الذهبيتين كل من : لبنة بهاجة في سباق 100م واسماء عرابية في القفز الطويل ، فيما تحصل العداء هشام بكوش في مسابقة 110 م حواجز وجيهان بن سكلة في سباق 100 م على ميداليتين فضيتين في اختصاصهما.

وعادت الميدالية البرونزية الجزائرية, الى سهيلة عزيزي في سباق 5 كلم مشي.

ويشارك الفريق الجزائري لألعاب القوى في موعد تونس -الذي سيدوم حتى 5 نوفمبر المقبل- ب39 رياضيا منهم 20 شابة.

ويشارك في هذه البطولة : الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والعربية السعودية وليبيا والجزائر والمغرب والسودان وعمان وقطر والاردن و العراق واليمن وتونس ( البلد المستضيف).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج