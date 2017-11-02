بــوعــزقي يــدعو المتعــاملــين العـــرب للاستـثمـار في قـطــاع الفـلاحـة بالجــــزائـر

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي ،هذا الخميس بالجزائر الى ضرورة تكتيف التعاون و الشراكة بين الجزائر و الدول العربية في المجال الفلاحي ، مؤكدا أن كل التسهيلات الادارية و القانونية مضمونة لاستقطاب المتعاملين العرب المهتمين بالاستثمار بالجزائر.

وأكد الوزير على هامش انعقاد الدورة الـ 84 لاجتماعات المكتب التنفيذي لاتحادالمهندسين الزارعين التي سجلت حضور200 مهندس قادمين من 14 دولة عربية والتي تنظم تحت عنوان "الاستثمارات الفلاحية شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي" أن هذه الدورة من شأنها تعزيز التعاون الفلاحي بين الجزائر و الدول العربية فضلا عن كونها فرصة لتبادل الخبرات بين المهندسين الزراعين العرب.

واشاد بوعزقي بالاهتمام الكبير الدي توليه الحكومة لكل النشاطات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط بشكل كبير و مباشر بالسيادة الوطنية ،موضحا في ذات السياق أن تزايد النمو الديمغرافي والاحتياجات الغذائية تحتم على بلدنا تطوير القطاع الفلاحي و تثمين قدراته بشكل دائم.

وذكر بالمناسبة الديناميكية و الاصلاحات التي باشرتها الدولة منذ سنة 2000 للنهوض بالقطاع ،مؤكدا أن هذا الأخير يلبي حاليا 70 بالمائة من الاحتياجات الغذائية للجزائر.

من جهته دعا رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعين الجزائريين يحي زان الى ضرورة النهوض الحقيقي بالقطاع الفلاحي من خلال اعتماد برامج تنموية ناجعة و دعم الاستثمارات الكبرى و تطوير آليات الانتاج و التخزين و التحويل .

وأبرز المتحدث " أهمية توسيع الرقعة الفلاحية المسقية و الاعتماد على التكنولوجيات و الأبحاث الزراعية الحديثة والارشاد الفلاحي" كما شدد على ضرورة وضع برنامج واعد لتطوير الصناعات الغذائية -الزراعية و تبادل الخبرات و التجارب بين الدول العربيةي و اعطاء المهندس الزراعي المكانة الحقيقية في تسير القطاع و العمل على عصرنته.

و تابع زان قائلا أن هذا اللقاء هو أيضا "فرصة لجلب الاستثمارات العربية في هذا المجال و التفكير في آليات لجعل القطاع فعال", موضحا أن الجزائر تتمتع بمجالات خصبة للاستثمار خاصة في مجال استصلاح الاراضي و تطوير الزراعات المحمية و البيوت البلاستكية الى جانب تتمين الانتاج في شعبة اللحوم البيضاء و الحمراء و تطوير تقنيات الحفظ و طاقة التخزين.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعين العرب السيد حسن المنفولي على الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية لقطاع الفلاحة مشيرا الى أن انعقاد الدورة المقبلة للاتحاد سيكون العام المقبل في السودان.

كما أوضح أن الاتحاد حريص دائما على تنفيد الأهداف التي سطرها كما يتولى اعداد تقرير سنوي عن الامن الغذائي في الدول الاعضاء بحيث تتم مناقشته و اعتماده في الاجتماعات السنوية للمؤتمر العام للاتحاد مضيفا أنه يقوم أيضا بأعداد دراسات في مجال عصرنة و تطوير المنظومة الزراعية العربية و رفع توصيات هذه الدراسات الى الجهات المختصة في الدول العربية للاستفادة منها.

و من بين البلدان العربية المشاركة في هذا اللقاء نذكر السودان و البحرين و تونس و ليبيا و الكويت و الأردن و عمان و العراق و فلسطين و لبنان و سوريا و اليمن و المغرب.

و أوضح الأمين العام للاتحاد المهندسين الزراعين العرب ووزير سوداني سابق للفلاحة السيد أحمد علي قنيف على هامش هذا اللقاء أن التسهيلات التي يمكن للجزائر أن توفرها في مجال الاستثمار الفلاحي و الزراعي هي تحديد الامكانات و الشعب الزراعية التي يمكن أن يستثمر فيها الشركاء العرب مشيرا أيضا الى ضرورة التنسيق بين المستثمرين العرب بشكل مستمر .

من جهته أشار مساعد اتحاد المهندسين الزراعين العرب بتونس السيد فتحي الوزري أن التعاون بين الجزائر و تونس على مستوى عالي مؤكدا أن حجم الاستثمارات البينية تعتبر جد معتبرة مقارنة ببقية الدول العربية الاخرى.

و تطرق الوزير ايضا الى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها يوم 13 مايو 2017 بين الجزائر و تونس و التي ترمي الى تفعيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين و تنظيمها و تفعيل التعاون في مجال التكوين و تبادل الخبرات في جميع القطاعات .

أما نقيب المهندسين الزراعين الأردنيين السيد محمد زياد ابو غنيمة أن الحفاظ على السيادة الوطنية في كل دولة مرهون بضمان أمنها الغذائي مؤكدا أن القطاع الزراعي يشكل حلقة مفصلية في المنظومة الاقتصادية ككل .