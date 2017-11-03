اليـــوم الســادس من الحمــلة الانتــخابيــة لمحـــليــات 2017

ركزت خطابات رؤساء الأحزاب السياسية التي دخلت سباق انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية الجمعة في سادس يوم من الحملة الانتخابية على ضرورة الذهاب إلى اللامركزية في تسيير الشؤون المحلية و توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة خدمة للمواطن و مصالحه، داعين الناخبين إلى وضع الثقة في احزابهم يوم الاقتراع.

-- التجمع الوطني الديمقراطي –

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي يشرف على تجمعين شعبيين بالقاعة متعددة الرياضات لسكيكدة (00ر09) و بدار الثقافة لبلدية بوثلجة ولاية الطارف (00ر15).

-- تكتل فتح --

تجمع شعبي لرئيس حركة النضال الوطني عبد الله حداد ممثلا عن تكتل فتح ببسكرة

-- الجبهة الوطنية الجزائرية --

تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بتبسة (30ر09) و بخنشلة (00ر15).

-- الحركة الشعبية الجزائرية --

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي "صالج بوبنيدر" لقالمة (00ر10).

-- جبهة المستقبل --

رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بتلمسان (00ر10) و بسيدي بلعباس (00ر16).

-- حركة مجتمع السلم --

رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبيين بالمسرح الجهوي لقسنطينة (30ر09) و بمسرح محمد تريكي بقالمة (00ر16).

-- حزب العمال --

تجمع شعبي للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالمركز الثقافي لقالمة (00ر16)

-- حزب الشباب --

رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة يفتتح حملته الانتخابية بالإشراف على نشاط جواري ببلدية براقي (الجزائر العاصمة) على الساعة 30ر15.

-- تجمع أمل الجزائر--: رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول في تجمع شعبي بقصر الثقافة لعنابة (00ر09) ثم نشاط جواري بالطارف

-- تحالف النهضة-العدالة-البناء --

رئيس التحالف محمد دويبي ينشط تجمعا شعبيا بالمسيلة (00ر15).

-- حركة الإصلاح الوطني --

رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا ببلدية الحويجبات ولاية تبسة (00ر10).

-- التحالف الوطني الجمهوري --

رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعين شعبيين بقاعة المحاضرات "احمد حري" ولاية البيض (00ر10) و بقاعة سينما الكواكب "الشهيد محمد زيتوني" بالجلفة (00ر16).

-- حزب الفجر الجديد -

رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي لدائرة قصر البخاري بولاية المدية على الساعة (00ر10).

أكد رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة خلال خرجاته الميدانية لبلدية براقي حي المرجة حرص حزبه على خدمة المواطن، مشيدا بمجهودات رئيس الجمهورية في القضاء على الأحياء القصديرية راجيا أن تعمم هذه المبادرة لتمس سكان الأقبية وباقي البنايات القصديرية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج