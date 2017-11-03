انطلاق الحملة التطوعية الكبرى لتنظيف خطوط السكة الحديدية بالعاصمة

تنظم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية هذا الجمعة الطبعة الخامسة من الحملة التطوعية الكبرى لتنظيف خطوط السكة الحديدية بالعاصمة انطلاقا من محطة حسين داي.

وتوجه الشركة الدعوة للمواطنين وعمال المؤسسة للمشاركة في فعاليات هذا النشاط.

ويوضح المديرالعام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يسين بن جاب الله في هذا الصدد"أن الهدف من هذه الحملة هو تنظيف المحيط في انتظار إنشاء محطات جديدة"

وتنظم الشركة في نفس الوقت حملة تحسيسية وتوعوية موازية حول المحافظة على القطار لفائدة تلاميذ المدارس.

ويقول مدير الشركة بن جاب الله:"إننا بصدد استقبال قطارات جديدة بداية من جانفي 2018 وتدخل في الاستغلال بداية من شهر مارس من نفس السنة ،ونحن هنا نوجه الدعوة للجميع للمحافظة على هذه المكاسب التي تهم الجميع وذلك بالتعاون من اجل نظافة المحيط خاصة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية